Badland Brawl - увлекательная многопользовательская стратегия, в которой игроки в режиме реального времени пытаются уничтожить башню противника, и при этом не дать уничтожить свою. Для этой цели предназначены десятки различных клонов, каждый из которых имеет свои собственные уникальные характеристики. Некоторые из клонов хороши для атаки вражеских башен, другие отлично могут противостоять вражеским клонам или просто незаменимы в обороне собственной башни.

Собирайте собственную команду клонов, выбирайте подходящую тактику и вперед на поле боя - вас ждут самые настоящие войны клонов. Объединяйте десятки клонов и совершайте блестящий тактический натиск и сносите башню противника!

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