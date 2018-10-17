Программы для Android » Игры » Стратегии » Badland Brawl 1.3.8.5 для Android
Badland Brawl для Android

Badland Brawl 1.3.8.5 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Badland Brawl 1.3.8.5 для AndroidОписание   Скачать Badland Brawl 1.3.8.5 для AndroidСКАЧАТЬ (89,91 Мб) Скриншоты Badland Brawl 1.3.8.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Badland Brawl 1.3.8.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Badland Brawl 1.3.8.5 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Badland Brawl - увлекательная многопользовательская стратегия, в которой игроки в режиме реального времени пытаются уничтожить башню противника, и при этом не дать уничтожить свою. Для этой цели предназначены десятки различных клонов, каждый из которых имеет свои собственные уникальные характеристики. Некоторые из клонов хороши для атаки вражеских башен, другие отлично могут противостоять вражеским клонам или просто незаменимы в обороне собственной башни.

Собирайте собственную команду клонов, выбирайте подходящую тактику и вперед на поле боя - вас ждут самые настоящие войны клонов. Объединяйте десятки клонов и совершайте блестящий тактический натиск и сносите башню противника!

Ключевые особенности:

  • Увлекательные поединки с друзьями и другими игроками по всему миру в потасовках в режиме реального времени.
  • Забавный, интуитивный уникальный геймплей на основе физических процессов.
  • Построй сумасшедшие цепные реакции, чтобы перехитрить и сокрушить своих противников.
  • Вселенная BADLAND с десятками новых персонажей.
  • Открывайте загадочные яйца, в которых можно найти новых уникальных персонажей и бонусы.
  • Придумайте свою собственную победную тактику.
  • Разблокируйте новые локации.
  • Возможность объединиться с другими игроками в племя или создать его самому.
  • Возможность вызвать соплеменников или друзей на дуэль.
  • Возможность смотреть лучшие поединки в BadTube (непосредственно в игре).
Скриншоты Badland Brawl:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
 Программа Badland Brawl отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Стратегии"
 

Пираты Карибского Моря 1.8.0 для Android

Пираты Карибского Моря – романтика морских путешествий и сражений уже ожидают вас. Для начала, постройте себе корабль, наберите себе команду и отправляйтесь на

The Walking Dead: Road to Survival 14.0.3.67106 для Android

Увлекательная ролевая Android-стратегия, которую наверняка оценят фанаты оригинальных комиксов "The Walking Dead" (Ходячие мертвецы). Объединяйтесь с Мишон, Риком и

Rise of Civilizations 1.0.5.23 для Android

Постройте свою цивилизацию! Выбирайте одну из 8 доступных наций, призовите героя, который поведет ваши войска за собой, стройте новые здания и защитные сооружения,

War and Magic 1.1.52.106080 для Android

Игра перенесет вас в волшебный мир мечей и магии. Она совмещает жанры пошаговой стратегии и градостроительного симулятора. Используя ресурсы и деньги, стройте здания

Вормикс 2.5.8 для Android

Вормикс – Android-версия популярной пошаговой тактической игры Worms, в которой участвуют боевые червяки. Играйте с ИИ или другими игроками PVP, используйте

Fallout Shelter 1.13.12 для Android

Fallout Shelter – после ядерной войны, остатки населения вынуждены скрываться в подземных убежищах «Волт-Тек». Улучшайте свое убежище, приглашайте новых обитателей с

скачать Adguard

Отзывы о программе Badland Brawl

Admin

Отзывов о программе Badland Brawl 1.3.8.5 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 