Переводной словарь Reverso - отличный переводчик для Android, с помощью которого можно быстро узнать значение незнакомых слов и выражений. Приложение содержит огромное количество разнообразных примеров из реальных текстов, а также предлагает мощную поисковую систему и несколько полноразмерных словарей.
Пользователю достаточно просто напечатать или произнести то, что он хочет перевести, и мгновенно получит наиболее подходящие переводы и примеры употребления из текстов, переведенных профессиональными переводчиками: сайтов, официальных документов, диалогов из фильмов, новостных статей, описаний продуктов.
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Мгновенный перевод на английский, французский, испанский, иврит и другие языки.
Примеры употребления (оригинальный текст и его перевод с выделенными искомым словом и переводом), извлеченные из базы данных, состоящей из сотен миллионов проиндексированных слов.
Списки слов, основанные на выбранных Вами примерах и переводах и доступные в режиме офлайн.
Озвучка примеров употребления.
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История поисковых запросов, доступная в режиме офлайн.
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