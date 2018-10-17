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Переводной словарь Reverso для Android

Переводной словарь Reverso 8.3.0 для Android

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Описание Переводной словарь Reverso 8.3.0 для AndroidОписание   Скачать Переводной словарь Reverso 8.3.0 для AndroidСКАЧАТЬ (32,58 Мб) Скриншоты Переводной словарь Reverso 8.3.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Переводной словарь Reverso 8.3.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Переводной словарь Reverso 8.3.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Переводной словарь Reverso - отличный переводчик для Android, с помощью которого можно быстро узнать значение незнакомых слов и выражений. Приложение содержит огромное количество разнообразных примеров из реальных текстов, а также предлагает мощную поисковую систему и несколько полноразмерных словарей.

Пользователю достаточно просто напечатать или произнести то, что он хочет перевести, и мгновенно получит наиболее подходящие переводы и примеры употребления из текстов, переведенных профессиональными переводчиками: сайтов, официальных документов, диалогов из фильмов, новостных статей, описаний продуктов.

Ключевые особенности:

  • Мгновенный перевод на английский, французский, испанский, иврит и другие языки.
  • Примеры употребления (оригинальный текст и его перевод с выделенными искомым словом и переводом), извлеченные из базы данных, состоящей из сотен миллионов проиндексированных слов.
  • Списки слов, основанные на выбранных Вами примерах и переводах и доступные в режиме офлайн.
  • Озвучка примеров употребления.
  • В один клик для получения обратного перевода, информации о частоте, определения и спряжения слов.
  • История поисковых запросов, доступная в режиме офлайн.
  • Подсказки по мере набора текста в поле поиска.
  • Возможность поделиться переводом в социальных сетях или послав письмо на электронную почту.
Скриншоты Переводной словарь Reverso:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПереводчики
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