AnyMusic для Android

AnyMusic 1.0.0 для Android

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Описание AnyMusic 1.0.0 для AndroidОписание   Скачать AnyMusic 1.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (1,37 Мб) Скриншоты AnyMusic 1.0.0 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика AnyMusic 1.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о AnyMusic 1.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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AnyMusic - бесплатное приложение для загрузки музыки, благодаря которому можно быстро и легко загрузить себе на смартфон любимые MP3-треки и слушать их в режиме оффлайн.

С помощью приложения можно слушать и скачивать все самые популярные и новые песни, которые только есть в Интернете. Поддерживается более 1000 популярных сайтов, таких как YouTube, Facebook, Vimeo и т. д. Также присутствует возможность загружать HD-видео с этих сайтов.

Чтобы найти нужную песню, можно забить название нужной песни в поиске, вставить ссылку или напрямую загрузить трек с более 1000 предложенных приложением сайтов.

Кроме этого стоит отметить возможность загружать музыку с высоким качеством аудио с динамическим кристально чистым звуком. Также присутствует встроенный музыкальный проигрыватель, с помощью которого можно воспроизвести загруженную музыку в автономном режиме.

Скриншоты AnyMusic:

Статус программы Платная
ОперационкаAndroid 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры закачек
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