AnyMusic - бесплатное приложение для загрузки музыки, благодаря которому можно быстро и легко загрузить себе на смартфон любимые MP3-треки и слушать их в режиме оффлайн.

С помощью приложения можно слушать и скачивать все самые популярные и новые песни, которые только есть в Интернете. Поддерживается более 1000 популярных сайтов, таких как YouTube, Facebook, Vimeo и т. д. Также присутствует возможность загружать HD-видео с этих сайтов.

Чтобы найти нужную песню, можно забить название нужной песни в поиске, вставить ссылку или напрямую загрузить трек с более 1000 предложенных приложением сайтов.

Кроме этого стоит отметить возможность загружать музыку с высоким качеством аудио с динамическим кристально чистым звуком. Также присутствует встроенный музыкальный проигрыватель, с помощью которого можно воспроизвести загруженную музыку в автономном режиме.