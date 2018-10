Угадай предмет из Last Day on Earth - бесплатная викторина, с помощью которой можно проверить свои знания предметов из популярного симулятора выживания Last Day on Earth: Survival. Все очень просто - пользователю дается картинка и он должен ввести его название из предложенных букв.

Присутствует возможность использовать подсказки, например убрать лишние буквы, открыть одну букву или открыть слово целиком.

Особенности приложения: