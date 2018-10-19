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Угадай предмет из Last Day on Earth для Android

Угадай предмет из Last Day on Earth 3.15.7z для Android

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Описание Угадай предмет из Last Day on Earth 3.15.7z для AndroidОписание   Скачать Угадай предмет из Last Day on Earth 3.15.7z для AndroidСКАЧАТЬ (13,55 Мб) Скриншоты Угадай предмет из Last Day on Earth 3.15.7z для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Угадай предмет из Last Day on Earth 3.15.7z для AndroidСтатистика   Отзывы о Угадай предмет из Last Day on Earth 3.15.7z для AndroidОтзывы (0)  
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Угадай предмет из Last Day on Earth - бесплатная викторина, с помощью которой можно проверить свои знания предметов из популярного симулятора выживания Last Day on Earth: Survival. Все очень просто - пользователю дается картинка и он должен ввести его название из предложенных букв.

Присутствует возможность использовать подсказки, например убрать лишние буквы, открыть одну букву или открыть слово целиком.

Особенности приложения:

  • Абсолютно бесплатная.
  • Не требует постоянного подключения к Интернету.
  • Большое количество уровней, которые активно пополняются.
  • Картинки уровней отличного качества.
  • Игра подходит как для телефонов, так и для планшетов.
Скриншоты Угадай предмет из Last Day on Earth:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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