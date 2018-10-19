Все Сканворды 1.3.2c для Android Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в Балда 1.6.8 для Android Балда – играйте в балду со своим устройством или с другими игроками онлайн. Правила игры заключаются в составлении слов из букв, представленных на поле. Игроки по Мир кроссвордов 1.4.4 для Android Мир кроссвордов – тренируйте свой мозг разгадыванием кроссвордов. Установив приложение, вам не понадобится носить с собой кучу журналов или газет. Присутствуют

Слова из Слова 5.5 для Android Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер Найди слова! 2.2 для Android Найди слова! - головоломка для Android, в которой необходимо находить слова среди букв. В каждом уровне нужно найти три слова: одно по диагонали, одно по вертикали и Hello Cats 1.3.6 для Android Увлекательная физическая головоломка для мобильных Android-устройств, в которой пользователю предстоит взаимодействовать с окружающими предметами и рисовать