Granny для Android

Granny 1.5 для Android

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Описание Granny 1.5 для AndroidОписание   Скачать Granny 1.5 для AndroidСКАЧАТЬ (65,7 Мб) Скриншоты Granny 1.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Granny 1.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Granny 1.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Granny - жутковатая игра в стиле хоррор, в которой игроку необходимо помочь главному герою найти выход из заброшенного дома, единственным обитателем которого является совсем не миролюбивая старушка.

Ваша задача стараться не шуметь и не попадаться на глаза бабуле, ведь несмотря на преклонные годы у нее сохранился весьма чуткий слух и неплохое зрение. А уж если она вас заметила, то пиши пропало.

Необходимо прятаться под кроватью или в шкафу, проявлять чудеса хитрости, чтобы выманить бабулю из какой нибудь комнаты, и тем самым приблизиться к такому желанному выходу из этого ада. Кроме этого игроку очень понадобятся железные нервы - игра отлично передает атмосферу этого "милого" местечка, поэтому вы будете напряженно прислушиваться к каждому шороху и вздрагивать от малейшего движения.

У вас есть всего лишь пять дней, чтобы покинуть общество бабули, и если вам это не удастся, то это фиаско. Имеется несколько режимов сложности.

Скриншоты Granny:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыКвесты, Adventure
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Отзывы о программе Granny

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