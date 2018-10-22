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Уникальная игра для Android, которая представляет собой интерактивный криминальный роман в игровой оболочке. Перемещайтесь по разнообразным игровым локациям,
Записки Искателя 1.21.2 для Android
Записки Искателя – мрачные улочки проклятого города Дарквуда таят в себе множество тайн и загадок, и только Искатель способен распутать этот мистический клубок.
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Кролик в шляпе - увлекательная головоломка для мобильных устройств на базе Android в жанре Point & Click с квестами и мини-играми различной сложности
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Невозможный Квест 2родолжение самого смешного квеста в истории! На этот раз Вас ожидают плюющая Годзилла, зомби на самолете, свадьба с дымом, драка с каннибалом
Пираты Карибского Моря 1.8.0 для Android
Пираты Карибского Моря – романтика морских путешествий и сражений уже ожидают вас. Для начала, постройте себе корабль, наберите себе команду и отправляйтесь на
NCIS: Hidden Crimes 2.0.4 для Android
NCIS: Hidden Crimes – расследуйте преступления вместе с героями сериала Морская полиция: Спецотдел. Вас встретят любимые персонажи: Гиббс, Эбби, Даки и, конечно же,