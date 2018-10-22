Granny - жутковатая игра в стиле хоррор, в которой игроку необходимо помочь главному герою найти выход из заброшенного дома, единственным обитателем которого является совсем не миролюбивая старушка.

Ваша задача стараться не шуметь и не попадаться на глаза бабуле, ведь несмотря на преклонные годы у нее сохранился весьма чуткий слух и неплохое зрение. А уж если она вас заметила, то пиши пропало.

Необходимо прятаться под кроватью или в шкафу, проявлять чудеса хитрости, чтобы выманить бабулю из какой нибудь комнаты, и тем самым приблизиться к такому желанному выходу из этого ада. Кроме этого игроку очень понадобятся железные нервы - игра отлично передает атмосферу этого "милого" местечка, поэтому вы будете напряженно прислушиваться к каждому шороху и вздрагивать от малейшего движения.

У вас есть всего лишь пять дней, чтобы покинуть общество бабули, и если вам это не удастся, то это фиаско. Имеется несколько режимов сложности.