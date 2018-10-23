Программы для Android » Игры » другое » Super Slime Simulator 2.62 для Android
Super Slime Simulator для Android

Super Slime Simulator 2.62 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Super Slime Simulator 2.62 для AndroidОписание   Скачать Super Slime Simulator 2.62 для AndroidСКАЧАТЬ (40,96 Мб) Скриншоты Super Slime Simulator 2.62 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Super Slime Simulator 2.62 для AndroidСтатистика   Отзывы о Super Slime Simulator 2.62 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Super Slime Simulator - довольно оригинальное приложение, которое представляет собой симулятор слизи. Можно тапать по экрану, водить пальцем в вертикальной или горизонтальной плоскости, при этом желеобразная масса вполне реалистично тянется за пальцем, издавая при этом вполне характерные звуки. Программа поддерживает мультитач-жесты.

Кроме этого присутствует возможность самому создавать свои уникальные слаймы. Для этого пользователю предоставляется большой выбор цветовой гаммы слизи (красный, синий, зеленый, фиолетовый, сиреневый и др.), различные наполнители и инструменты для изменения консистенции. Наиболее оригинальными слаймами можно поделиться с друзьями в социальных сетях.

Скриншоты Super Slime Simulator:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Говорящий Том 2 5.3.5.16 для Android

Говорящий Том 2 – болтливый кот Том переехал в новую комфортабельную квартиру. Новая мебель, аксессуары, одежда сделали кота более презентабельным и важным. Он

Свинка Пеппа в супермаркете 1.0.9 для Android

Свинка Пеппа в супермаркете - обучающее детское интерактивное приложение для Android, в котором необходимо помочь героям скупиться в супермаркете. Мама Свинка

Симулятор Верховная Рада 2.8.05 для Android

Симулятор Верховная Рада – законодательный орган Украины, помимо законов, является еще источником мемов и забавных высказываний. Смешные выражения Олега Ляшко,

Говорящий телефон 2.3.3 для Android

Говорящий телефон – расскажет пользователю о состоянии беспроводных коммуникаций, оповестит, если на устройстве не осталось свободной памяти и во время завершения

Моя говорящая Анджела 3.5.2.30 для Android

Моя говорящая Анджела – возьмите маленькую кошечку Анджелу на воспитание и устройте ей сказочную жизнь. Ухаживайте за ней, кормите лакомствами, пойте песни и не

Pixel Art 2.1.2 для Android

Pixel Art - это не просто раскраска. Это приятный способ расслабиться и раскрыть свой творческий потенциал. Приложение предлагает огромный выбор красивых картинок,

скачать Adguard

Отзывы о программе Super Slime Simulator

Admin

Отзывов о программе Super Slime Simulator 2.62 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 