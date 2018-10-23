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Взрывная PVP-стратегия c эпичным экшном и захватывающим геймплеем на основе физических процессов. Игроки со всего мира участвуют в потасовках в режиме реального
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Популярный герой японской манги NARUTO готов применить все знания ниндзюцу, что бы сокрушить своих противников. Защищайте свою деревню от нападений других игроков,
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Дракономания — красочный симулятор королевства драконов. Стройте здания, развивайте своих драконов, выводите новые породы питомцев и сметите всех на пути к победе.
Полцарства за Принцессу 3 2.0 для Android
Полцарства за Принцессу 3 – популярная игра для iOS теперь на Android. Игра содержит в себе признаки тайм-менеджмента, симулятора и стратегии одновременно. Руки