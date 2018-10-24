DLL-помощник для Windows

DLL-помощник 1.0.1.3789

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Описание DLL-помощник 1.0.1.3789Описание   Скачать DLL-помощник 1.0.1.3789СКАЧАТЬ (942 Кб) Скриншоты DLL-помощник 1.0.1.3789Скриншоты (5)   Статистика DLL-помощник 1.0.1.3789Статистика   Отзывы о DLL-помощник 1.0.1.3789Отзывы (0)  
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DLL-помощник - программа представляет собой огромный каталог .dll и .ocx файлов. Предназначена для быстрого поиска и автоматического подбора необходимых или отсутствующих DLL файлов для операционной системы Windows. С ее помощью можно быстро и легко решить проблему, когда какое-либо приложение или игра отказывается запускаться из-за отсутствующей динамической библиотеки.

Данная проблема чаще всего возникает при удалении или обновлении ПО на компьютере пользователя (т.к. DLL файлы могут использоваться множеством других приложений), или при заражении ПК вирусами. Приложение самостоятельно подберет из сотен вариантов самые последние и подходящие файлы, автоматически скачает, распакует и зарегистрирует их в операционной системе.

Примечание! Чтобы установить DLL файлы самостоятельно, необходимо поместить его в папку той программы, которая запрашивает данный файл, предварительно убедившись в совместимости разрядности DLL-файла и программы (32- и 64-разрядные DLL-файлы должны соответствовать 32- и 64-разрядным приложениям). Также можно поместить файл в системную папку C:\Windows\System32.

Размер файла: 942 Кб (Загрузок: 0)
Скриншоты DLL-помощник:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыРасширения
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