uTorrent Web - браузерная версия популярного торрент-клиента uTorrent, которая предназначена для быстрой загрузки торрентов непосредственно в браузере и просмотра аудио/видео файлы, не дожидаясь их полной загрузки.
После установки uTorrent Web, торрент-файлы и magnet-ссылки можно открывать, не покидая браузер, а благодаря поддержке потокового мультимедиа присутствует возможность смотреть видео или слушать музыку по ходу их загрузки. Присутствует поиск торрентов в Google, а также имеется встроенный проигрыватель, который умеет запоминать место, где был приостановлен просмотр, благодаря чему можно вернуться к воспроизведению в любой момент.
Кроме этого в наличии все необходимые настройки, как например выбор папки для сохранения, скорости загрузки, имеется возможность включить автозапуск uTorrent Web при старте Windows, очистить поисковую историю и многое другое.
Ключевые особенности:
- Поддержка потокового мультимедиа.
- Мгновенное воспроизведение музыкальных и видеофайлов по ходу их загрузки.
- Имеется поддержка субтитров.
- Быстрые загрузки.
- Поддержка Drag-n-Drop.
- Поиск торрентов в Google.
- Встроенный проигрыватель.
- Выбор папки для сохранения и скорости загрузки.
- Возможность включить автозапуск при старте Windows.
- Очистка поисковой истории.
Примечание! Требуется установка клиентского приложения uTorrent на компьютер.