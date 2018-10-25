uTorrent Web для Windows

uTorrent Web 0.18.2.652 beta

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Описание uTorrent Web 0.18.2.652 betaОписание   Скачать uTorrent Web 0.18.2.652 betaСКАЧАТЬ (19,91 Мб) Скриншоты uTorrent Web 0.18.2.652 betaСкриншоты (3)   Статистика uTorrent Web 0.18.2.652 betaСтатистика   Отзывы о uTorrent Web 0.18.2.652 betaОтзывы (0)  
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uTorrent Web - браузерная версия популярного торрент-клиента uTorrent, которая предназначена для быстрой загрузки торрентов непосредственно в браузере и просмотра аудио/видео файлы, не дожидаясь их полной загрузки.

После установки uTorrent Web, торрент-файлы и magnet-ссылки можно открывать, не покидая браузер, а благодаря поддержке потокового мультимедиа присутствует возможность смотреть видео или слушать музыку по ходу их загрузки. Присутствует поиск торрентов в Google, а также имеется встроенный проигрыватель, который умеет запоминать место, где был приостановлен просмотр, благодаря чему можно вернуться к воспроизведению в любой момент.

Кроме этого в наличии все необходимые настройки, как например выбор папки для сохранения, скорости загрузки, имеется возможность включить автозапуск uTorrent Web при старте Windows, очистить поисковую историю и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Поддержка потокового мультимедиа.
  • Мгновенное воспроизведение музыкальных и видеофайлов по ходу их загрузки.
  • Имеется поддержка субтитров.
  • Быстрые загрузки.
  • Поддержка Drag-n-Drop.
  • Поиск торрентов в Google.
  • Встроенный проигрыватель.
  • Выбор папки для сохранения и скорости загрузки.
  • Возможность включить автозапуск при старте Windows.
  • Очистка поисковой истории.

Примечание! Требуется установка клиентского приложения uTorrent на компьютер.

Скриншоты uTorrent Web:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе uTorrent Web

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