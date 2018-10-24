Ontrack EasyRecovery Free для Windows

Ontrack EasyRecovery Free 12.0.0.2

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Описание Ontrack EasyRecovery Free 12.0.0.2Описание   Скачать Ontrack EasyRecovery Free 12.0.0.2СКАЧАТЬ (15,92 Мб) Скриншоты Ontrack EasyRecovery Free 12.0.0.2Скриншоты (3)   Статистика Ontrack EasyRecovery Free 12.0.0.2Статистика   Отзывы о Ontrack EasyRecovery Free 12.0.0.2Отзывы (0)  
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Ontrack EasyRecovery Free - бесплатная утилита для восстановления данных на жестком диске после их незапланированного удаления, случайного форматирования диска или вирусной атаки. Данная версия позволяет восстановить до 1 ГБ всевозможных данных, включая документы, файлы, папки, фотографии, видео и т.д.

Поддерживаются жесткие диски с FAT и NTFS файловой системой, различными интерфейсами и стандартами подключения (IDE/ATA/EIDE, SCSI и пр.), а также дискеты, диски Zip и Jaz.

Программа позволяет восстановить данные на жестком диске вследствие:

  • случайного удаления;
  • атаки вирусов;
  • повреждения из-за отключения или резких колебаний напряжения в электросети;
  • ошибок в программе;
  • проблем при создании разделов или загрузке;
  • неправильного выключения компьютера;
  • повреждения структуры файловой системы;
  • форматирования носителя данных.

Примечание! Бесплатная лицензия предназначена только для персонального использования и позволяет восстановить до 1 ГБ данных.

Скриншоты Ontrack EasyRecovery Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыВосстановление данных
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