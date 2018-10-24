Ontrack EasyRecovery Free - бесплатная утилита для восстановления данных на жестком диске после их незапланированного удаления, случайного форматирования диска или вирусной атаки. Данная версия позволяет восстановить до 1 ГБ всевозможных данных, включая документы, файлы, папки, фотографии, видео и т.д.

Поддерживаются жесткие диски с FAT и NTFS файловой системой, различными интерфейсами и стандартами подключения (IDE/ATA/EIDE, SCSI и пр.), а также дискеты, диски Zip и Jaz.

Программа позволяет восстановить данные на жестком диске вследствие:

случайного удаления;

атаки вирусов;

повреждения из-за отключения или резких колебаний напряжения в электросети;

ошибок в программе;

проблем при создании разделов или загрузке;

неправильного выключения компьютера;

повреждения структуры файловой системы;

форматирования носителя данных.

Примечание! Бесплатная лицензия предназначена только для персонального использования и позволяет восстановить до 1 ГБ данных.