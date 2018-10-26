Программы для Android » Игры » Аркады и 2D » Helix Jump 1.1.4 для Android
Helix Jump для Android

Helix Jump 1.1.4 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Helix Jump 1.1.4 для AndroidОписание   Скачать Helix Jump 1.1.4 для AndroidСКАЧАТЬ (35,96 Мб) Скриншоты Helix Jump 1.1.4 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Helix Jump 1.1.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Helix Jump 1.1.4 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Helix Jump - отличный таймкиллер, в котором игроку понадобится максимум ловкости пальцев и скорости реакции. Задача игрока спускать шарик по платформам, расположенным одна под другой. Необходимо пальцем вращать платформу таким образом, чтобы мячик попал в прорезь и упал на нижестоящую платформу. При этом необходимо следить, чтобы шарик не упал на цветной сектор, поскольку в этом случае придется проходить уровень заново.

Если шарик упадет на несколько уровней сразу, за это начислят дополнительные баллы. Собрав необходимое количество баллов, можно будет приобрести новые, уникальные шарики. Проверьте свои силы и узнайте насколько далеко вы сможете пройти и какое место сможете занять в мировой турнирной таблице. Игра предлагает достаточно лаконичную, но при этом качественную графику, и вне всяких сомнений придется по душе всем любителям аркад.

Скриншоты Helix Jump:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа Helix Jump отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Аркады и 2D"
 

Мышь на экране для кота 12.0 для Android

Мышь на экране для кота - отличное развлечение не только для домашних питомцев, но и для их владельцев. Заведите мышь в своем смартфоне! В настройках можно выбирать

Fruit Master 1.0.1 для Android

Собирайте свой арсенал ножей и сюрикенов и отправляйтесь на битву против спелых фруктов. Пройдите 100 напряженных уровней с продуманной системой испытаний,

Tiny Thief 1.2.1 для Android

Tiny Thief – начните увлекательное приключение с бесстрашным и пронырливым героем Tiny Thief. Восстав против жадности и несправедливости в мире, маленький бунтарь

Эволюция Человека 1.1.9.5 для Android

Увлекательный бесплатный кликер для Android на тему эволюции человека. Игроку необходимо скрещивать одинаковые существа, чтобы получить более сложный вид. Пройдите

Настоящие Ретро Игры 2.3 для Android

Настоящие ретро игры – игры для тех, кто предпочитает классический геймплей, пришедший из 90-ых. Танки, тетрис, змейка и другие игры, в которые вы могли играть на

Sky Force 1.38 для Android

Sky Force – знаменитая «стрелялка» теперь в обновленном варианте. Новый геймплей и расширенные возможности улучшения летательного аппарата привлекут внимание не

скачать Adguard

Отзывы о программе Helix Jump

Admin

Отзывов о программе Helix Jump 1.1.4 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 