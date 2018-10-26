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Живые обои пайетки для Android

Живые обои пайетки 1.0.1 для Android

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Описание Живые обои пайетки 1.0.1 для AndroidОписание   Скачать Живые обои пайетки 1.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (6,65 Мб) Скриншоты Живые обои пайетки 1.0.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Живые обои пайетки 1.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Живые обои пайетки 1.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Живые обои пайетки - отличная возможность украсить экран своего смартфона и сделать его уникальным, благодаря живым обоям с яркими блестками (пайетками). Присутствует возможность настраивать цвет лицевой и обратной стороны пайеток, устанавливать вместо цвета забавные смайлики, менять форму блесток и пр.

Основные возможности:

  • Возможность самостоятельно создавать уникальные живые обои с блестками.
  • Простота в использовании.
  • Множество вариантов настройки.
  • Возможность выбора цвета лицевой и обратной стороны блесток.
  • Выбор формы блесток (круглый, восьмиугольный или алмазный).
  • Возможность устанавливать вместо цвета пайеток забавные смайлики и рожицы.
  • Возможность переворачивать блестки пальцем.
  • Возможность перевернуть блестки поверх иконок приложений.
Скриншоты Живые обои пайетки:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыдругое
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