MultiClipBoardSlots для Windows

MultiClipBoardSlots 1.31

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Описание MultiClipBoardSlots 1.31Описание   Скачать MultiClipBoardSlots 1.31СКАЧАТЬ (117 Кб) Скриншоты MultiClipBoardSlots 1.31Скриншоты (4)   Статистика MultiClipBoardSlots 1.31Статистика   Отзывы о MultiClipBoardSlots 1.31Отзывы (0)  
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MultiClipBoardSlots - небольшая бесплатная программа, которая позволяет расширить буфер обмена до 10 слотов памяти, благодаря чему можно легко вставлять текст, изображения и другие объекты, не теряя при этом содержимого слотов, так как буфер обмена по умолчанию будет перезаписан другими программами.

Для копирования информации в определенный слот буфера обмена используются комбинации клавиш, которые можно настроить индивидуально. При необходимости присутствует возможность легко отключить/включить функцию расширения буфера из окна самой программы. Присутствует портативная версия утилиты.

Особенности приложения:

  • Небольшой размер.
  • Простота в использовании.
  • Работа из трея в фоновом режиме.
  • Возможность отображения программы поверх всех окон.
  • Возможность легко отключить/включить функцию расширения буфера.
  • Возможность автоматического старта с Windows.
  • Воспроизведение звука копирования и вставки.
  • Настраиваемые комбинации клавиш.
  • Мультиязычный интерфейс и многое другое.
Скриншоты MultiClipBoardSlots:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыРасширения
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