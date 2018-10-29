H2testw для Windows

H2testw 1.4

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Описание H2testw 1.4Описание   Скачать H2testw 1.4СКАЧАТЬ (213 Кб) Скриншоты H2testw 1.4Скриншоты (1)   Статистика H2testw 1.4Статистика   Отзывы о H2testw 1.4Отзывы (0)  
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H2testw - бесплатная портативная утилита для проверки скорости и объема памяти флешек, SD-карт и жестких дисков, а также сетевых хранилищ. Также программа может проверить носители на наличие битых секторов. По итогам тестирования пользователь может определить реальную скорость чтения и записи, а также реальный объём проверяемого диска.

Во время работы приложение не затрагивает пользовательских файлов, расположенных на съемном диске или винчестере. Для получения более точного результата программа предложит осуществить быстрое форматирование диска и провести тест в режиме записи с последующей проверкой записанных файлов на целостность. Если эту опцию не активировать, занятая область в режиме чтения проверяться не будет.

После сканирования пользователю будет доступен подробный отчёт о проделанной работе с результатами о работоспособности памяти, скорости записи и чтения, количестве поврежденных секторов и пр., которые можно скопировать в буфер обмена. Поддерживаются любые файловые системы и работа как с HDD- так и с SSD-дисками.

Скриншоты H2testw:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыHDD утилиты
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