H2testw - бесплатная портативная утилита для проверки скорости и объема памяти флешек, SD-карт и жестких дисков, а также сетевых хранилищ. Также программа может проверить носители на наличие битых секторов. По итогам тестирования пользователь может определить реальную скорость чтения и записи, а также реальный объём проверяемого диска.

Во время работы приложение не затрагивает пользовательских файлов, расположенных на съемном диске или винчестере. Для получения более точного результата программа предложит осуществить быстрое форматирование диска и провести тест в режиме записи с последующей проверкой записанных файлов на целостность. Если эту опцию не активировать, занятая область в режиме чтения проверяться не будет.

После сканирования пользователю будет доступен подробный отчёт о проделанной работе с результатами о работоспособности памяти, скорости записи и чтения, количестве поврежденных секторов и пр., которые можно скопировать в буфер обмена. Поддерживаются любые файловые системы и работа как с HDD- так и с SSD-дисками.