uTorrent Web 0.18.2.652 beta
Удобный инструмент от разработчиков популярного торрент-клиента uTorrent с поддержкой потокового мультимедиа. Присутствует возможность скачивать и смотреть файлы
VKMusic 4.77.1
VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как например ВКонтакте, YouTube, Vimeo, Mail.ru, Яндекс.Видео и др. Присутствует
Teleport Pro 1.72
Teleport Pro - эта популярнейшая программа позволяет скачивать сайты, причем как полностью (при этом будет создан точный дубликат, или "зеркало" сайта, с полной
Download Master 6.17.1.1605
Download Master - популярный менеджер загрузок, который предлагает пользователю широкий спектр разнообразных функций и инструментов. Умеет работать с различными
YouTube Downloader 4.3.4.453
YouTube Downloader - бесплатная и очень простая в использовании программа, которая позволяет сохранять видео с известного файлового хранилища YouTube
Ummy Video Downloader 1.10.3.0
Ummy Video Downloader - удобное в эксплуатации приложение для загрузки видео с YouTube. Присутствует возможность сохранить на ПК аудиодорожку отдельно от видео.