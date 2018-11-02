Golf Battle - увлекательные состязания среди минигольфистов со всего мира. Играть можно как с 6 другими игроками, так померяться силами один на один со своими друзьями в Facebook.

Доступно два режима - Классика и Гонка. В классическом режиме необходимо пройти игровое поле за минимальное количество ударов, а в гонке - за минимальное время.

По мере увеличения вашего ранга будут открываться новые игровые локации, более сложные и потому более требовательные к мастерству игрока. Кроме того имеется возможность выигрывать или покупать новые мячи для гольфа и клюшки. Уже имеющиеся клюшки можно улучшать, повышая их точность и силу.

Основные возможности: