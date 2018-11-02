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Golf Battle для Android

Golf Battle 1.0.10 для Android

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Описание Golf Battle 1.0.10 для AndroidОписание   Скачать Golf Battle 1.0.10 для AndroidСКАЧАТЬ (35,53 Мб) Скриншоты Golf Battle 1.0.10 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Golf Battle 1.0.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Golf Battle 1.0.10 для AndroidОтзывы (0)  
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Golf Battle - увлекательные состязания среди минигольфистов со всего мира. Играть можно как с 6 другими игроками, так померяться силами один на один со своими друзьями в Facebook.

Доступно два режима - Классика и Гонка. В классическом режиме необходимо пройти игровое поле за минимальное количество ударов, а в гонке - за минимальное время.

По мере увеличения вашего ранга будут открываться новые игровые локации, более сложные и потому более требовательные к мастерству игрока. Кроме того имеется возможность выигрывать или покупать новые мячи для гольфа и клюшки. Уже имеющиеся клюшки можно улучшать, повышая их точность и силу.

Основные возможности:

  • Новаторский многопользовательский онлайн-симулятор на 6 игроков.
  • Игра в реальном времени с пользователями со всего мира.
  • Можно играть как 1 на 1, так и в составе группы численностью до 6 игроков.
  • Классический режим и Режим гонки.
  • Простое интуитивно понятное управление.
  • Интересный увлекательный геймплей.
  • Отличная 3D-графика.
  • Можно выиграть призы и отличное снаряжение для гольфа.
  • Возможность открывать и улучшать огромное количество клюшек.
  • Более 40 отелей, полей и уровней.
Скриншоты Golf Battle:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыСпорт
 Программа Golf Battle отмечена редакцией SoftPortal.com
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