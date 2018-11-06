Здоровое питание - программа предназначена для компьютерной оценки и коррекции питания с учетом затрачиваемой энергии и рода деятельности, составленного рациона питания. Присутствует возможность подбора массы продуктов (оптимизация питания) для предотвращения набора избыточной массы тела и щадящего режима при заболеваниях пищеварительной системы с учетом норм для вашего возраста.

Также в приложении доступно определение пропорциональности содержания продуктов, для определения минимальной энергетической ценности. Информация о составленных рационах сохраняется в виде форматированного текста и файлов программы. Имеется добавление собственных продуктов в базу продуктов программы с учетом их калорийности и поливитаминов, вашего рациона питания.

Для лечебно-восстановительного питания, возможно выбор продуктов по составу, и подбор их массы по отношению к другим продуктам рациона, также осуществляется выбор продуктов, усиливающие действия витаминов и продуктов, c лечебно-восстановительными свойствами и для укрепления иммунитета. Программа также может составлять диетические меню при беременности и различных отклонениях, блюда, и оптимизировать их.

Все отчеты сохраняются в формате Excel и RTF, и файлы программы, которые можно просмотреть из картотеки по диапазону даты.