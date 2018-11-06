Здоровое питание для Windows

Здоровое питание 1.11

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Описание Здоровое питание 1.11Описание   Скачать Здоровое питание 1.11СКАЧАТЬ (15,09 Мб) Скриншоты Здоровое питание 1.11Скриншоты (6)   Статистика Здоровое питание 1.11Статистика   Отзывы о Здоровое питание 1.11Отзывы (0)  
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Здоровое питание - программа предназначена для компьютерной оценки и коррекции питания с учетом затрачиваемой энергии и рода деятельности, составленного рациона питания. Присутствует возможность подбора массы продуктов (оптимизация питания) для предотвращения набора избыточной массы тела и щадящего режима при заболеваниях пищеварительной системы с учетом норм для вашего возраста.

Также в приложении доступно определение пропорциональности содержания продуктов, для определения минимальной энергетической ценности. Информация о составленных рационах сохраняется в виде форматированного текста и файлов программы. Имеется добавление собственных продуктов в базу продуктов программы с учетом их калорийности и поливитаминов, вашего рациона питания.

Для лечебно-восстановительного питания, возможно выбор продуктов по составу, и подбор их массы по отношению к другим продуктам рациона, также осуществляется выбор продуктов, усиливающие действия витаминов и продуктов, c лечебно-восстановительными свойствами и для укрепления иммунитета. Программа также может составлять диетические меню при беременности и различных отклонениях, блюда, и оптимизировать их.

Все отчеты сохраняются в формате Excel и RTF, и файлы программы, которые можно просмотреть из картотеки по диапазону даты.

Скриншоты Здоровое питание:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
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Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Здоровое питание

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