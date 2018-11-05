AdwCleaner 7.2.4.0
AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые появляются на ПК после установки различных приложений.
Чистилка 2.21.45
Чистилка - отличная портативная утилита для выявления и последующей очистки различных мусорных, вредоносных, подозрительных и ненужных программ на компьютере
ESET Uninstaller 8.0.9.0
ESET Uninstaller - небольшая утилита для полной деинсталляции антивирусных продуктов вендора ESET
Sandboxie 5.26
Sandboxie - приложение, которое поможет вам контролировать работу других программ. Защитит систему от нежелательных изменений, сохраняя любые действия, связанные с
iSpy 7.1.8.0
iSpy - программа, которая с помощью микрофона и веб-камеры позволяет следить за помещением, и при обнаружении любого движения или звука, сигнализирует об этом
NeoSpy PRO 5.6
NeoSpy - позволяет вести скрытый или открытый мониторинг за работой компьютера. Отслеживает все действия, производимые пользователям во время использования