Win10PrivacyFix для Windows

Win10PrivacyFix 2019.2.3

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Описание Win10PrivacyFix 2019.2.3Описание   Скачать Win10PrivacyFix 2019.2.3СКАЧАТЬ (2,46 Мб) Скриншоты Win10PrivacyFix 2019.2.3Скриншоты (3)   Статистика Win10PrivacyFix 2019.2.3Статистика   Отзывы о Win10PrivacyFix 2019.2.3Отзывы (0)  
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Win10PrivacyFix - программа для отключения функций слежения в Windows 10, которая предоставляет пользователю полный контроль над системой и ее безопасностью. Приложение блокирует отправку личных данных на сервера Microsoft, отключая соответствующие службы, а также позволяет оптимизировать Проводник и различные службы, работающие в фоновом режиме (например можно отключить постоянную активацию микрофона или передачу нажатых клавиш).

Основные возможности:

  • Оптимизация проводника и фоновых служб.
  • Безопасность и контроль системы.
  • Простой в использовании удобный интерфейс.
  • Удаление встроенных приложений в Windows 10.
  • Возможность включить удаление обязательных обновлений программ.
  • Отключение режима гибернации.
  • Возможность скрыть окно поиска на панели задач.
  • Возможность полностью выключить поиск Bing в браузере Edge
  • и многое другое.
Скриншоты Win10PrivacyFix:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: €10.00
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Win10PrivacyFix

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