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Find The Differences - The Detective для Android

Find The Differences - The Detective 1.2.0 для Android

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Описание Find The Differences - The Detective 1.2.0 для AndroidОписание   Скачать Find The Differences - The Detective 1.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (91,41 Мб) Скриншоты Find The Differences - The Detective 1.2.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Find The Differences - The Detective 1.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Find The Differences - The Detective 1.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Find The Differences - The Detective - увлекательная головоломка с детективным уклоном, в которой игроку необходимо распутывать самые запутанные дела, отыскивая отличия на картинках.

Необходимо тщательно изучать и сравнивать пары практически идентичных изображений, но тем не менее отличия есть, и именно их вам нужно будет найти. Для раскрытия одного дела нужно найти пять ключевых предметов, а на прохождение одного этапа дается определенное время. В особо затруднительных ситуациях можно воспользоваться подсказками.

Особенности:

  • Найдите 5 отличий за ограниченное время.
  • 20 уникальных случаев, подлежащих вашего самого пристального внимания.
  • Более 1000 различных головоломок.
  • Наличие подсказок, чтобы пройти особо сложные уровни.
  • Полноцветные изображения.
Скриншоты Find The Differences - The Detective:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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