Слова из Слова 5.5 для Android
Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер
Мир кроссвордов 1.4.4 для Android
Мир кроссвордов – тренируйте свой мозг разгадыванием кроссвордов. Установив приложение, вам не понадобится носить с собой кучу журналов или газет. Присутствуют
Hello Cats 1.3.6 для Android
Увлекательная физическая головоломка для мобильных Android-устройств, в которой пользователю предстоит взаимодействовать с окружающими предметами и рисовать
Все Сканворды 1.3.2c для Android
Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в
Mekorama 1.1 для Android
Увлекательная головоломка для Android-смартфонов и планшетов, в котором игроку необходимо помочь маленькому очаровательному роботу, прокладывая ему путь через 3D
Sudoku Free 1.471 для Android
Sudoku Free – скоротайте время за разгадыванием головоломок судоку. Среди достоинств приложения можно выделить удобный интерфейс, советы и подсказки для начинающих