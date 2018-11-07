CLCL для Windows

CLCL 2.0.3

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Описание CLCL 2.0.3Описание   Скачать CLCL 2.0.3СКАЧАТЬ (425 Кб) Скриншоты CLCL 2.0.3Скриншоты (5)   Статистика CLCL 2.0.3Статистика   Отзывы о CLCL 2.0.3Отзывы (0)  
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CLCL - небольшая бесплатная утилита кеширования буфера обмена. Программа очень проста в использовании: после запуска утилита сворачивается в системный трей, откуда можно получить доступ к содержимому буфера обмена. Для вставки любого объекта из буфера обмена, достаточно кликнуть по значку программы в трее правой кнопкой мышки и выбрать из открывшегося списка любые, ранее сохраненные данные, будь то изображения, фрагменты текста, объекты Microsoft Office и пр.

Присутствует настройка фильтрации данных, имеется возможность указать максимальный размер объекта, поддержка "горячих" клавиш, плагинов и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Все форматы буфера обмена поддержаны.
  • Образцы могут быть сохранены.
  • Всплывающее меню доступно по "Alt+C."
  • Полностью настраиваемое меню.
  • Объект вставлен автоматически.
  • Эскизы рисунков отображены в меню.
  • Всплывающие подсказки в меню.
  • Имеется фильтр форматов.
  • Есть возможность игнорировать отдельные окна.
  • Можно настроить для каждого окна сочетание клавиш для Вставки.
  • Поддержка расширений за счет плагинов.
Скриншоты CLCL:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыРасширения
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