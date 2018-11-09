Network Analyzer для Android

Network Analyzer 3.4.3 для Android

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Описание Network Analyzer 3.4.3 для AndroidОписание   Скачать Network Analyzer 3.4.3 для AndroidСКАЧАТЬ (6,15 Мб) Скриншоты Network Analyzer 3.4.3 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Network Analyzer 3.4.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Network Analyzer 3.4.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Network Analyzer - удобная в использовании утилита, благодаря которой можно легко диагностировать различные проблемы в настройках Wi-Fi сети, подключении к Интернету, а также обнаруживать различные проблемы на удаленных серверах, благодаря широкому спектру встроенных инструментов.

Приложение распознает все Wi-Fi устройства, включая устройства в локальной сети, содержит диагностические инструменты для определения пинга, трассировки, встроенный сканер портов, DNS поиск и WHOIS. Также программа отображает все, находящиеся неподалеку, сети Wi-Fi, вместе с дополнительными деталями, такими как уровень сигнала, шифрование и производитель маршрутизатора. Присутствует поддержка IPv4 и IPv6.

Основные возможности:

  • Просмотр текущего внутрисетевого и внешнего IP-адреса.
  • Просмотр адреса прокси-сервера.
  • Просмотр данных активного WiFi-подключения.
  • Просмотр уровня беспроводного сигнала от роутера.
  • Отображение объема переданной/полученной информации.
  • Просмотр параметров беспроводной сети мобильного оператора (уровень сигнала, IP-адрес, MCC/MNC, тип беспроводной сети и пр.).
  • Просмотр всех доступных сетях Wi-Fi.
  • Сканирование локальной сети на наличие других подключенных устройств.
  • Возможность просканировать порты любого компьютера.
Скриншоты Network Analyzer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi
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