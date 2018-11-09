Network Analyzer - удобная в использовании утилита, благодаря которой можно легко диагностировать различные проблемы в настройках Wi-Fi сети, подключении к Интернету, а также обнаруживать различные проблемы на удаленных серверах, благодаря широкому спектру встроенных инструментов.

Приложение распознает все Wi-Fi устройства, включая устройства в локальной сети, содержит диагностические инструменты для определения пинга, трассировки, встроенный сканер портов, DNS поиск и WHOIS. Также программа отображает все, находящиеся неподалеку, сети Wi-Fi, вместе с дополнительными деталями, такими как уровень сигнала, шифрование и производитель маршрутизатора. Присутствует поддержка IPv4 и IPv6.

Основные возможности: