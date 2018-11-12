Discord 0.0.301

Отправляйте текстовые сообщения, используйте голосовой чат, создавайте выделенные каналы связи - все это, и многое другое доступно с Discord. Малое потребление

WhatsApp Web 1.0 для Google Chrome

WhatsApp Web - расширение для Google Chrome, с помощью которого вы сможете получить доступ к WhatsApp прямо с вашего веб-браузера

Mail.Ru Агент 10.0.20032 / 6.5.9316

M-Агент - бесплатное приложение для полноценного общения в популярных социальных сетях и мессенджерах. Присутствует голосовая и видеосвязь, возможность отправки SMS,