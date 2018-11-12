TeleMe Desktop - удобное приложение для управления и аналитики сообществами Telegram. Присутствует возможность автоматического управления Вашими группами, помощь в осуществлении мероприятий Вашей команде, управление участниками и отслеживание их поведения, быстрые изменения в статусе Ваших групп и многое другое.
Ключевые особенности приложения:
Быстрый просмотр статуса группы с помощью интуитивно понятных экранов.
Наличие Bot Automation - мощной службы автоматизации Bot с интуитивно понятными интерфейсами конфигурации.
Групповая панель - получите краткий обзор всех групп, которыми вы управляете или участвуете.
Track Community Growth - Reporting помогает отслеживать, как растут ваши сообщества, и видеть взаимодействие конкретных членов.
Интерактивные графики.
Мониторинг тенденций.
Полный список участников группы, присоединившихся после принятия TeleMe Bot.
Поиск участников.
Просмотр каждого отдельного отчета о деятельности участника и изменение ограничений для этого участника.
Бесшовная интеграция Telegram - TeleMe была легко интегрирована с Telegram Secure ID. Команда администратора вашей группы автоматически распознается и синхронизируется, не требует дополнительной настройки.
Полные контрольные маршруты - все действия по управлению регистрируются. Таким образом, вы можете легко увидеть все усилия, предпринимаемые вашей командой.