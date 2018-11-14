TeleMe Desktop для Mac

TeleMe Desktop 1.0.2

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Описание TeleMe Desktop 1.0.2Описание   Скачать TeleMe Desktop 1.0.2СКАЧАТЬ (85,88 Мб) Скриншоты TeleMe Desktop 1.0.2Скриншоты (4)   Статистика TeleMe Desktop 1.0.2Статистика   Отзывы о TeleMe Desktop 1.0.2Отзывы (0)  
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TeleMe Desktop - удобное приложение для управления и аналитики сообществами Telegram. Присутствует возможность автоматического управления Вашими группами, помощь в осуществлении мероприятий Вашей команде, управление участниками и отслеживание их поведения, быстрые изменения в статусе Ваших групп и многое другое.

Ключевые особенности приложения:

  • Быстрый просмотр статуса группы с помощью интуитивно понятных экранов.
  • Наличие Bot Automation - мощной службы автоматизации Bot с интуитивно понятными интерфейсами конфигурации.
  • Групповая панель - получите краткий обзор всех групп, которыми вы управляете или участвуете.
  • Track Community Growth - Reporting помогает отслеживать, как растут ваши сообщества, и видеть взаимодействие конкретных членов.
  • Интерактивные графики.
  • Мониторинг тенденций.
  • Полный список участников группы, присоединившихся после принятия TeleMe Bot.
  • Поиск участников.
  • Просмотр каждого отдельного отчета о деятельности участника и изменение ограничений для этого участника.
  • Бесшовная интеграция Telegram - TeleMe была легко интегрирована с Telegram Secure ID. Команда администратора вашей группы автоматически распознается и синхронизируется, не требует дополнительной настройки.
  • Полные контрольные маршруты - все действия по управлению регистрируются. Таким образом, вы можете легко увидеть все усилия, предпринимаемые вашей командой.
  • Контроль доступа администратора
  • и многое другое.
Скриншоты TeleMe Desktop:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger
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