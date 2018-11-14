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Диагностика зрения и интеллекта для Windows

Диагностика зрения и интеллекта 1.00

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Описание Диагностика зрения и интеллекта 1.00Описание   Скачать Диагностика зрения и интеллекта 1.00СКАЧАТЬ (1,89 Мб) Скриншоты Диагностика зрения и интеллекта 1.00Скриншоты (5)   Статистика Диагностика зрения и интеллекта 1.00Статистика   Отзывы о Диагностика зрения и интеллекта 1.00Отзывы (0)  
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Диагностика зрения и интеллекта - данная программа предназначена для диагностики зрительного аппарата с помощью цветовой методики. Предлагается из восьми цветов выбрать от одного до двух цветов. Определяется примерный уровень IQ. Результат выводится в диоптриях.

Также возможно прогнозирование наследственных отклонений. Все результаты сохраняются в файлы формате RTF (форматированный текст), и могут быть просмотрены из картотеки.

Скриншоты Диагностика зрения и интеллекта:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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