Диагностика зрения и интеллекта - данная программа предназначена для диагностики зрительного аппарата с помощью цветовой методики. Предлагается из восьми цветов выбрать от одного до двух цветов. Определяется примерный уровень IQ. Результат выводится в диоптриях.

Также возможно прогнозирование наследственных отклонений. Все результаты сохраняются в файлы формате RTF (форматированный текст), и могут быть просмотрены из картотеки.