Volume2 1.1.5.404 / 1.1.6.411 beta
Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем громкости с помощью мыши. Управление осуществляется путем вращения колеса мыши
SunVox 1.9.2
SunVox - небольшой, бесплатный, быстрый и мощный инструмент для создания музыки, который представляет собой секвенсор со встроенным модульным синтезатором и трекером
Voice Again 1.6.2
Voice Again - программа для замедления или ускорения воспроизведения любой аудиозаписи без изменения ее тональности
MorphVOX Junior 2.9
MorphVOX Junior - приложение с помощью которого можно до неузнаваемости изменить свой голос и воспользоваться полученным результатом в любом сервисе голосового
Realtek AC97 Driver 4.06
Realtek AC97 Driver - пакет драйверов для интегрированной аудиосистемы AC'97 в материнских платах на чипах от RealTek, включая ALC101, ALC201, ALC202, ALC203,
Virtual Sound Card 2.0.11.351
Удобное в использовании приложение, которое эмулирует наличие полнофункциональной звуковой карты в ПК, с помощью которой можно захватывать звук в различном стороннем