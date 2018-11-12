RadioCaster для Windows

RadioCaster 2.7.1.1

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Описание RadioCaster 2.7.1.1Описание   Скачать RadioCaster 2.7.1.1СКАЧАТЬ (9,05 Мб) Скриншоты RadioCaster 2.7.1.1Скриншоты (5)   Статистика RadioCaster 2.7.1.1Статистика   Отзывы о RadioCaster 2.7.1.1Отзывы (0)  
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RadioCaster - удобный в использовании инструмент для транслирования любых аудио-файлов (включая аналог) с персонального компьютера во Всемирную паутину. Приложение позволяет кодировать аудиосигнал с необходимым качеством звучания и осуществлять его передачу в потоковом режиме на сервер для ваших слушателей.

Программа проста в настройках, поддерживает ASIO аудио карты, захват воспроизведения и многое другое.

Основные возможности:

  • Поддержка любых источников аудио: захват воспроизведения с ПК, вещание с линейного входа или ретрансляция интернет потока.
  • Вещание в форматах MP3, AAC+, FLAC, OGG, OPUS.
  • Поддержка звуковых карт ASIO.
  • Поддержка серверов Icecast, Shoutcast, Windows Media Services.
  • Наличие встроенного сервера вещания.
  • Поддержка метаданных.
  • Статистика вещания.
  • Обработка звука: эквалайзер и компрессор, также поддерживаются плагины VST и Winamp DSP.
  • Имеет простой интерфейс и быструю конфигурацию.
Скриншоты RadioCaster:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 799 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыдругое
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Отзывы о программе RadioCaster

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