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Crazy Dino Park для Android

Crazy Dino Park 1.18 для Android

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Описание Crazy Dino Park 1.18 для AndroidОписание   Скачать Crazy Dino Park 1.18 для AndroidСКАЧАТЬ (83,89 Мб) Скриншоты Crazy Dino Park 1.18 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Crazy Dino Park 1.18 для AndroidСтатистика   Отзывы о Crazy Dino Park 1.18 для AndroidОтзывы (0)  
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Crazy Dino Park - увлекательная аркадная головоломка, в которой перед игроком стоит неординарная задача - нужно постараться создать самый настоящий парк Юрского периода с динозаврами. Чтобы наполнить его экспонатами, необходимо исследовать различные опасные места, заниматься раскопками и тщательно собирать останки древних рептилий.

Получившихся динозавров можно скрещивать, и получившиеся улучшенные особи будут приносить вашему парку большую прибыль. Кроме того во время раскопок вы будете находить яйца, которые можно поместить в инкубатор, а также различные предметы, которые будут помогать вам в развитии парка.

Основные возможности:

  • Занимайтесь раскопками, чтобы обнаружить окаменелые останки динозавров.
  • Решайте головоломки, чтобы оживить этих доисторических существ.
  • Создавайте новые виды динозавров, скрещивая их друг с другом.
  • Развивайте свой парк, строя новые объекты и загоны для вашей растущей коллекции уникальных форм жизни.
  • Находите загадочные артефакты и бонусные предметы во время экспедиций.
  • Привлекайте посетителей и развлекайте их новыми предметами и событиями. Повышайте популярность, зарабатывайте больше денег и инвестируйте в дальнейшее развитие своего дела.
  • Меняйте внешний вид вашего парка с помощью разнообразных декоративных предметов.
  • Соберите команду самых сильных динозавров и испытайте себя в бою с другими игроками в PVP Crazy Battle Arena.
Скриншоты Crazy Dino Park:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыГоловоломки - Аркады и 2D
 Программа Crazy Dino Park отмечена редакцией SoftPortal.com
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