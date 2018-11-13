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Piffle для Android

Piffle 1.009.10922 для Android

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Описание Piffle 1.009.10922 для AndroidОписание   Скачать Piffle 1.009.10922 для AndroidСКАЧАТЬ (57,13 Мб) Скриншоты Piffle 1.009.10922 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Piffle 1.009.10922 для AndroidСтатистика   Отзывы о Piffle 1.009.10922 для AndroidОтзывы (0)  
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Piffle - невероятно увлекательная и няшная аркадная головоломка, которая просто таки переполнена мимимишными персонажами, кроликами, котиками и пр. Игроку необходимо с помощью котят разбивать блоки, не дав им достигнуть земли.

По мере прохождения уровней блоки становятся сильнее и будут требовать большего количества попаданий для уничтожения. Можно выбирать угол стрельбы - в этом случае котики-снаряды будут рикошетить и можно будет поражать больше целей. Делайте как можно больше рикошетов, чтобы вызывать комбо и набрать больше баллов.

Кроме блоков, на экране встречаются значки котят и энергии. Сбивая первые игрок увеличивает количество котов-снарядов, а вторые увеличивают мощность котеек, которые смогут разбивать блоки за меньшее количество ударов.

Управляйте котятами, проходя через разноцветные миры, победите злобного Недоблока и верните своего похищенного четвероногого друга.

Скриншоты Piffle:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа Piffle отмечена редакцией SoftPortal.com
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