Piffle - невероятно увлекательная и няшная аркадная головоломка, которая просто таки переполнена мимимишными персонажами, кроликами, котиками и пр. Игроку необходимо с помощью котят разбивать блоки, не дав им достигнуть земли.

По мере прохождения уровней блоки становятся сильнее и будут требовать большего количества попаданий для уничтожения. Можно выбирать угол стрельбы - в этом случае котики-снаряды будут рикошетить и можно будет поражать больше целей. Делайте как можно больше рикошетов, чтобы вызывать комбо и набрать больше баллов.

Кроме блоков, на экране встречаются значки котят и энергии. Сбивая первые игрок увеличивает количество котов-снарядов, а вторые увеличивают мощность котеек, которые смогут разбивать блоки за меньшее количество ударов.

Управляйте котятами, проходя через разноцветные миры, победите злобного Недоблока и верните своего похищенного четвероногого друга.