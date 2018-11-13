PromoFlow - приложение для раскрутки в социальной сети Instagram. Программа в автоматическом режиме подписывается и ставит лайки на указанную вами аудиторию от имени вашего Instagram-аккаунта.

Для более эффективной подписки (исключение нецелевой аудитории) можно использовать фильтры:

Наличие или отсутствие фотографии профиля

Пропускать приватных пользователей

Наличие или отсутствие ссылки на сайт в профиле

Количество подписчиков не менее...

Количество подписок не более...

Количество публикаций не менее...

Последняя публикация не позднее...

Слова-исключения в описании профиля

Также в приложении можно указать расписание работы, для того чтобы подписка осуществлялась в то время, когда целевая аудитория наиболее активна.

Ключевые особенности: