PromoFlow для Android

PromoFlow 5.4(562) для Android

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Описание PromoFlow 5.4(562) для AndroidОписание   Скачать PromoFlow 5.4(562) для AndroidСКАЧАТЬ (21,09 Мб) Скриншоты PromoFlow 5.4(562) для AndroidСкриншоты (5)   Статистика PromoFlow 5.4(562) для AndroidСтатистика   Отзывы о PromoFlow 5.4(562) для AndroidОтзывы (0)  
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PromoFlow - приложение для раскрутки в социальной сети Instagram. Программа в автоматическом режиме подписывается и ставит лайки на указанную вами аудиторию от имени вашего Instagram-аккаунта.

Для более эффективной подписки (исключение нецелевой аудитории) можно использовать фильтры:

  • Наличие или отсутствие фотографии профиля
  • Пропускать приватных пользователей
  • Наличие или отсутствие ссылки на сайт в профиле
  • Количество подписчиков не менее...
  • Количество подписок не более...
  • Количество публикаций не менее...
  • Последняя публикация не позднее...
  • Слова-исключения в описании профиля

Также в приложении можно указать расписание работы, для того чтобы подписка осуществлялась в то время, когда целевая аудитория наиболее активна.

Ключевые особенности:

  • Продвижение аккаунтов при помощи различных инструментов (подписки, лайкинг, комментирование, хэштеги, геометки и пр.).
  • Постинг и отложенный постинг.
  • Отслеживание комментариев и сообщений в Direct.
  • Рассылка в Direct.
  • Лайкинг своей ленты.
  • Отписка от нецелевых аккаунтов.
  • Режим автоотписки.
  • Одновременная работа на нескольких аккаунтах.
  • Возможность работы через proxy.
  • Техническая поддержка в группе Telegram, TamTam и по почте.
  • Возможность подключения служебных аккаунтов для ускорения фильтрации аудитории.
  • Автоматический контроль лимитов на действия: подписка, отписка, лайкинг, директ рассылка, комментирование.
  • Возможность редактировать профили подключенных аккаунтов.
Скриншоты PromoFlow:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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