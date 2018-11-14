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Guns of Glory для Android

Guns of Glory 2.4.0 для Android

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Описание Guns of Glory 2.4.0 для AndroidОписание   Скачать Guns of Glory 2.4.0 для AndroidСКАЧАТЬ (87,12 Мб) Скриншоты Guns of Glory 2.4.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Guns of Glory 2.4.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Guns of Glory 2.4.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Guns of Glory - бесплатная военная MMO-стратегия, в которой в режиме реального времени игроки со всего мира сражаются друг с другом в бескомпромиссных баталиях. Возглавьте лордов в королевстве, охваченном войной и сразитесь за корону с кардиналом.

Укрепляйте собственный замок, возглавьте огромную армию, тренируйте бойцов, а также создавайте поражающие воображение дирижабли, которые способны деклассировать противника и разгромите своих соперников в пух и прах.

Особенности игры:

  • Натренируй армию верных мушкетеров, управляй ресурсами, сооружай хитроумные ловушки и стирай врагов в пыль в бою.
  • В эпоху прогресса и науки используй смертоносное передовое оружие - дирижабль, чтобы сразить своих врагов.
  • Безупречный перевод в чате обеспечивает более глубокое погружение в эту многопользовательскую RPG-игру в режиме реального времени.
  • MMO-мир с эффектом присутствия! Мир "Трех мушкетеров" предстанет перед тобой таким, каким ты его еще не видел!
  • Крутые битвы в режиме реального времени! Выбери стратегию атаки врагов и помощи союзникам!
  • Построй величественное укрепленное поместье, овладей набором разрушительных навыков и вооружись несокрушимым оружием, чтобы спастись и преуспеть в этом мире многопользовательской стратегии!
Скриншоты Guns of Glory:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыСтратегии
 Программа Guns of Glory отмечена редакцией SoftPortal.com
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