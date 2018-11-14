Guns of Glory - бесплатная военная MMO-стратегия, в которой в режиме реального времени игроки со всего мира сражаются друг с другом в бескомпромиссных баталиях. Возглавьте лордов в королевстве, охваченном войной и сразитесь за корону с кардиналом.

Укрепляйте собственный замок, возглавьте огромную армию, тренируйте бойцов, а также создавайте поражающие воображение дирижабли, которые способны деклассировать противника и разгромите своих соперников в пух и прах.

Особенности игры: