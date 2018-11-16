Telephone special recorder - программный комплекс предназначенный для профессиональной многоканальной записи звука и архивации аудиофайлов. Содержит все необходимые инструменты для создания и управления до 90 каналов TSR SYSTEM и последующего мгновенного поиска и представления записанной информации.

Может эффективно использован при необходимости в кратчайший срок организации многоканальной записи радио и телефонных переговоров, например в зоне стихийного бедствия и чрезвычайных ситуаций посредством обычного ноутбука и внешних USB звуковых карт.

Также отлично подходит для диспетчерских пунктов управления и домашнего использования на обычном компьютере. Это может быть запись любых источников аудиосигнала: с радиоприемников, с радиостанций радиолюбителей, микрофонов, потокового аудио (с помощью виртуального аудиокабеля и настройкой микшера Windows), а также с домашней телефонной линии (через адаптер или переходной трансформатор) или просто для оцифровки музыки с аналоговых источников в форматы MP3 и OGG.

Основные возможности:

Запись в MP3 или OGG форматы [компрессия на лету], воспроизведение основных форматов.

Удобный менеджер записанных файлов, одновременная запись и воспроизведение.

Старт записи вручную или с помощью голосового управления [система VOX], осциллограф визуального контроля канала.

Гибкая настройка импульсного фильтра для корректного срабатывания системы голосового управления при наличии сильных помех.

Автоматическое удаление старых запись выше указанного количества или при 90% заполнении диска.

Автоматическая разрезка по времени файлов при записи [если используется голосовой старт, например при оцифровке аналогового аудио].

Наличие специальной утилиты удобного поиска записей по дате и времени, построение графиков активности [от количества записей, например диспетчерской нагрузке] в двухмерном и трёхмерном виде.

При воспроизведении доступен десятиполосный эквалайзер и спектроанализатор аудиосигнала, а также возможность оперативного переключения между стереоканалами [например, если один источник аудиосигнала записывался в левый канал, а другой в правый – удобно задействовать если в наличии только одна звуковая карта , а записываемых телефона – два, или один канал телефонная линия, а другой радиообмен и т.п. ].

Автоматическая запись в теги служебной информации [например название организации, номер телефона, радиостанции, отдела и т.п].

Для профессиональной мультиканальной записи включает специальный комплекс утилит: