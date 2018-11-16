Telephone special recorder для Windows

Telephone special recorder 5.0 Pro

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Telephone special recorder 5.0 ProОписание   Скачать Telephone special recorder 5.0 ProСКАЧАТЬ (5,98 Мб) Скриншоты Telephone special recorder 5.0 ProСкриншоты (1)   Статистика Telephone special recorder 5.0 ProСтатистика   Отзывы о Telephone special recorder 5.0 ProОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Telephone special recorder - программный комплекс предназначенный для профессиональной многоканальной записи звука и архивации аудиофайлов. Содержит все необходимые инструменты для создания и управления до 90 каналов TSR SYSTEM и последующего мгновенного поиска и представления записанной информации.

Может эффективно использован при необходимости в кратчайший срок организации многоканальной записи радио и телефонных переговоров, например в зоне стихийного бедствия и чрезвычайных ситуаций посредством обычного ноутбука и внешних USB звуковых карт.

Также отлично подходит для диспетчерских пунктов управления и домашнего использования на обычном компьютере. Это может быть запись любых источников аудиосигнала: с радиоприемников, с радиостанций радиолюбителей, микрофонов, потокового аудио (с помощью виртуального аудиокабеля и настройкой микшера Windows), а также с домашней телефонной линии (через адаптер или переходной трансформатор) или просто для оцифровки музыки с аналоговых источников в форматы MP3 и OGG.

Основные возможности:

  • Запись в MP3 или OGG форматы [компрессия на лету], воспроизведение основных форматов.
  • Удобный менеджер записанных файлов, одновременная запись и воспроизведение.
  • Старт записи вручную или с помощью голосового управления [система VOX], осциллограф визуального контроля канала.
  • Гибкая настройка импульсного фильтра для корректного срабатывания системы голосового управления при наличии сильных помех.
  • Автоматическое удаление старых запись выше указанного количества или при 90% заполнении диска.
  • Автоматическая разрезка по времени файлов при записи [если используется голосовой старт, например при оцифровке аналогового аудио].
  • Наличие специальной утилиты удобного поиска записей по дате и времени, построение графиков активности [от количества записей, например диспетчерской нагрузке] в двухмерном и трёхмерном виде.
  • При воспроизведении доступен десятиполосный эквалайзер и спектроанализатор аудиосигнала, а также возможность оперативного переключения между стереоканалами [например, если один источник аудиосигнала записывался в левый канал, а другой в правый – удобно задействовать если в наличии только одна звуковая карта , а записываемых телефона – два, или один канал телефонная линия, а другой радиообмен и т.п. ].
  • Автоматическая запись в теги служебной информации [например название организации, номер телефона, радиостанции, отдела и т.п].

Для профессиональной мультиканальной записи включает специальный комплекс утилит:

  • Инсталляционный конфигуратор системы позволяющий создавать, настраивать и удалять до 90 TSR систем [например для каждой системы используется свой идентификатор и звуковое устройство.]
  • Менеджер управления TSR системами позволяющий оперативно задействовать, мониторить, управлять и отключать нужные каналы.
  • Специальная утилита контролирующая возможные сбои программы, позволяющая незамедлительно восстанавливать работоспособность программного комплекса, а также множество других полезных возможностей; удобный интерфейс для быстрого освоения программы пользователями средней квалификации, максимальная оптимизация по умолчанию для быстрого старта.
Скриншоты Telephone special recorder:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $10
Ограничение в работе программыВремя непрерывной работы составляет 40 минут, после чего вам просто нужно перезапустить программу
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2003
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись звука, голоса
ТОП-сегодня раздела "Запись звука, голоса"
 

AV Voice Changer Diamond 9.5.21

AV Voice Changer Diamond - приложение, которое изменит ваш голос и позволит заговорить по-другому. Хотите удивить друзей или произвести впечатление при общении

Free Sound Recorder 10.8.8

Free Sound Recorder - простая в использовании программа, которая позволяет захватывать и записывать звуки с любого доступного источника, и затем сохранить результат

GoldWave 6.35

GoldWave - отличный аудиоредактор, позволяющий обрабатывать и редактировать все наиболее популярные форматы файлов (WAV, MP3, OGG, AIF, AFC и др.). Присутствуют

Dictaphone 1.0.6.128

Dictaphone - удобная в использовании программа, с помощью которой можно легко записывать аудио с любого источника (встроенные и внешние микрофоны, стерео микшеры и

MorphVOX Junior 2.9

MorphVOX Junior - приложение с помощью которого можно до неузнаваемости изменить свой голос и воспользоваться полученным результатом в любом сервисе голосового

Voxal Voice Changer 1.38

Voxal Voice Changer - программа с помощью которой можно изменять голос, что достигается благодаря применению различных эффектов (например изменение высоты тона,

скачать Adguard

Отзывы о программе Telephone special recorder

Admin

Отзывов о программе Telephone special recorder 5.0 Pro пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 