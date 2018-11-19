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Игра перенесет вас в волшебный мир мечей и магии. Она совмещает жанры пошаговой стратегии и градостроительного симулятора. Используя ресурсы и деньги, стройте здания
Герои Камелота 8.2.0 для Android
Герои Камелота – легендарный замок короля Артура пал от армий Черного Рыцаря. Король Артур и Мерлин не в состоянии справиться с врагом и ждут помощи отважного героя,
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Виртуальный город – у вас есть возможность построить идеальный город с отличными дорогами, развитой системой общественного транспорта, промышленностью и другими
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Дракономания — красочный симулятор королевства драконов. Стройте здания, развивайте своих драконов, выводите новые породы питомцев и сметите всех на пути к победе.
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Revival (Возрождение цивилизации) 2 Trial - стратегия для Android-смартфонов. Игра вобрала в себя лучшие черты жанра. Здесь нужно добывать ресурсы, строить города,
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Blood Brothers (RPG) – карточная и пошаговая RPG, сочетающая в себе элементы стратегии. Выберете одного из восьми героев и приведите свою армию к победе. После