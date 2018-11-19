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Monster Legends для Android

Monster Legends 7.4.2 для Android

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Описание Monster Legends 7.4.2 для AndroidОписание   Скачать Monster Legends 7.4.2 для AndroidСКАЧАТЬ (96,11 Мб) Скриншоты Monster Legends 7.4.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Monster Legends 7.4.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Monster Legends 7.4.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Monster Legends - увлекательная игра в которой вам предстоит собирать, приручать и прокачивать монстров всех мастей, среди которых будут огненные драконы, огромные гориллоподобные обезьяны, невероятные морские змеи и прочие поражающие воображение чудища.

Создавайте идеальную среду обитания для своих монстров, где они смогут жить и развиваться, накапливайте ресурсы и еду, прокачивайте своих персонажей, которые с увеличением уровня будут менять свой внешний вид и получать новые способности.

Вместе со своими монстрами можно выполнять различные квесты и участвовать в сражениях с другими игроками со всего мира, где необходимо проявить стратегическое мышление. Только так можно всем доказать, что ты — настоящий повелитель чудищ и попробовать покорить вершину международного списка лидеров.

Ключевые особенности:

  • Более 400 всевозможных монстров.
  • Возможность прокачивать своих монстров, а также усиливать их способности с помощью рун.
  • Возможность скрещивать чудищ разных стихий и степени редкости и создавать новые виды.
  • Возможность участвовать в ежедневных заданиях.
  • Соберите свою команду монстров и выберите уникальную тактику ведения боя.
  • Сражения в другими игроками со всего мира.
Скриншоты Monster Legends:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыСтратегии
 Программа Monster Legends отмечена редакцией SoftPortal.com
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