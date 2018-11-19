Monster Legends - увлекательная игра в которой вам предстоит собирать, приручать и прокачивать монстров всех мастей, среди которых будут огненные драконы, огромные гориллоподобные обезьяны, невероятные морские змеи и прочие поражающие воображение чудища.

Создавайте идеальную среду обитания для своих монстров, где они смогут жить и развиваться, накапливайте ресурсы и еду, прокачивайте своих персонажей, которые с увеличением уровня будут менять свой внешний вид и получать новые способности.

Вместе со своими монстрами можно выполнять различные квесты и участвовать в сражениях с другими игроками со всего мира, где необходимо проявить стратегическое мышление. Только так можно всем доказать, что ты — настоящий повелитель чудищ и попробовать покорить вершину международного списка лидеров.

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