RusRoute firewall для Windows

RusRoute firewall 2.0.1

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Описание RusRoute firewall 2.0.1Описание   Скачать RusRoute firewall 2.0.1СКАЧАТЬ (13,24 Мб) Скриншоты RusRoute firewall 2.0.1Скриншоты (12)   Статистика RusRoute firewall 2.0.1Статистика   Отзывы о RusRoute firewall 2.0.1Отзывы (0)  
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RusRoute firewall - приложение, которое представляет собой гибкий инструмент для выхода локальной сети LAN организации в Интернет. Имеется подсчёт и ограничение трафика пользователей, защита от сетевых атак с функциями NAT, редирект, динамические TCP шейперы с условными выражениями, VPN сервер, прокси, мост LAN в VPN, DHCP серверы, HTTP кеши, HTTP/1.1 в HTTP прокси конвертером, монитором скорости и соединений, captive portal, с временем действия и сплиттерами для правил, с дополнительными возможностями маршрутизации.

RusRoute состоит из двух модулей: драйвера, перехватывающего Ethernet и IP-пакеты (пакеты протокола Интернет версии 4) и передающего эти пакеты для обработки модулю фаервола.

Особенности приложения:

  • маршрутизатор, фаервол
  • прозрачная прокси
  • многофункциональный NAT
  • динамический TCP шейпер
  • распределённые межсерверные VPN сети
  • встроенные DHCP, HTTP серверы
  • гибкий HTTP кеш, автоматическая авторизация “на лету”
  • авторизация, аутентификация и аккаунтинг пользователей
Скриншоты RusRoute firewall:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 4800 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFirewalls
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