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friGate UA (для Украины) для Windows

friGate UA (для Украины) 2.33 для Google Chrome

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Описание friGate UA (для Украины) 2.33 для Google ChromeОписание   Скачать friGate UA (для Украины) 2.33 для Google ChromeСКАЧАТЬ (203 Кб) Скриншоты friGate UA (для Украины) 2.33 для Google ChromeСкриншоты (5)   Статистика friGate UA (для Украины) 2.33 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о friGate UA (для Украины) 2.33 для Google ChromeОтзывы (0)  
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friGate UA - удобное расширение для браузера Google Chrome, которое позволяет обходить блокировки сайтов в Украине (ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Mail.ru и др.), а также улучшает и ускоряет доступ к различным веб-ресурсам. Поддерживает TOR сайты и EmerDNS. Присутствует шифрование трафика.

Данный плагин пропускает через прокси только определенные сайты, поэтому у пользователя присутствует возможность в настройках расширения управлять списками сайтов (добавлять или отключать уже имеющиеся в списке). Кроме этого можно настраивать прокси, включать анонимность, управлять настройками оповещений и отображением рекламы.

Основные возможности:

  • Разблокировка сайтов в Украине (ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Mail.ru, Кинопоиск, Лаборатория Касперского, Dr. Web и пр.).
  • Шифрование трафика.
  • Улучшение и ускорение доступа к сайтам.
  • Поддержка TOR сайтов и EmerDNS.
  • Управление списками сайтов в настройках плагина.
  • Возможность включить/отключить анонимность.
  • Настройка прокси.
  • Возможность управлять настройками оповещений и отображением рекламы.

 

Скриншоты friGate UA (для Украины):

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Анонимайзеры, VPN
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