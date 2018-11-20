friGate UA - удобное расширение для браузера Google Chrome, которое позволяет обходить блокировки сайтов в Украине (ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Mail.ru и др.), а также улучшает и ускоряет доступ к различным веб-ресурсам. Поддерживает TOR сайты и EmerDNS. Присутствует шифрование трафика.
Данный плагин пропускает через прокси только определенные сайты, поэтому у пользователя присутствует возможность в настройках расширения управлять списками сайтов (добавлять или отключать уже имеющиеся в списке). Кроме этого можно настраивать прокси, включать анонимность, управлять настройками оповещений и отображением рекламы.
Основные возможности:
Разблокировка сайтов в Украине (ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Mail.ru, Кинопоиск, Лаборатория Касперского, Dr. Web и пр.).
Шифрование трафика.
Улучшение и ускорение доступа к сайтам.
Поддержка TOR сайтов и EmerDNS.
Управление списками сайтов в настройках плагина.
Возможность включить/отключить анонимность.
Настройка прокси.
Возможность управлять настройками оповещений и отображением рекламы.