JoyToKey для Windows

JoyToKey 6.1.1

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Описание JoyToKey 6.1.1Описание   Скачать JoyToKey 6.1.1СКАЧАТЬ (911 Кб) Скриншоты JoyToKey 6.1.1Скриншоты (3)   Статистика JoyToKey 6.1.1Статистика   Отзывы о JoyToKey 6.1.1Отзывы (0)  
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JoyToKey - небольшая бесплатная утилита, позволяющая эмулировать функции клавиатуры и мыши для управления обычными программами (например офисные приложения Word, Excel и т.п., браузерные игры и т.д.) с помощью джойстика или геймпада. Присутствует возможность запрограммировать до 32 кнопок для джойстика, создавать разные профили и быстро переключаться между ними. Кроме этого имеется поддержка создания эмуляции нажатия клавиш мыши, а также функция автонажатия кнопок.

Ключевые особенности:

  • Возможность запрограммировать до 32 кнопок для джойстика.
  • Создание множества профилей с возможностью переключения между ними.
  • Настройка эмуляции для отдельных приложений.
  • Настройка эмуляции как одиночных клавиш, так и различных комбинаций.
  • Поддержка создания эмуляции нажатия клавиш мыши.
  • Функция автонажатия кнопок.
  • Встроенный мастер авто настройки.
Скриншоты JoyToKey:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы
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