Праническое Дыхание: Пранаяма и Медитация 8.2.0_8 для Android
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Праническое Дыхание: Пранаяма и Медитация - набор дыхательных практик, благодаря которым можно улучшить мозговую деятельность, избавиться от стресса, повысить физическую выносливость, понизить приступы вечернего аппетита, уменьшить частоту простуд, приступов мигрени и астмы, повысить качество сна и др.
Ключевые особенности приложения:
легкое, быстрое, оптимизированное, экономит заряд батареи
опция отключения экрана в течении тренировки
8 паттернов дыхания для разных целей
опция создания собственных паттернов
обогащенная статистика
напоминания для создания удобного графика тренировок
большинство паттернов взяты из Пранаямы, суфийских и тибетских дыхательных практик
уникальная тренировка "Анти-Аппетит", для борьбы с эмоциональным перееданием
эксклюзивный паттерн "Вместо сигареты", созданный Simone Righini, для содействия отказу от курения
динамические тренировки для плавного развития, и для сложнокомпонентных тренировок
разнообразные методы дыхания и мантры
детальные графики прогресса и журнал тренировок
тесты здоровья
обогащенные настройки и больше звуков
регулярно обновляемая база с более 50 паттернов тренировок, в том числе: дыхание 4-7-8, Капалабхати, Анулома Вилома, Нади Шодхана, Таммо, метод Бутейко, и т.д.
Скриншоты Праническое Дыхание: Пранаяма и Медитация:
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