ThreadRacer - небольшая диагностическая утилита, которая предназначена для проверки производительности ядер центрального процессора (CPU), позволяющий одновременно тестировать до восьми ядер.

Программа очень проста в использовании и не содержит никаких дополнительных настроек - достаточно просто отметить потоки, которые вы хотите протестировать, и затем запустить выбранные потоки.

Приложение бесплатно для некоммерческого использования и не требует установки.