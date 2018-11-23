Zond 265 для Windows

Zond 265 4.4.1811.20

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Zond 265 4.4.1811.20Описание   Скачать Zond 265 4.4.1811.20СКАЧАТЬ (53,67 Мб) Скриншоты Zond 265 4.4.1811.20Скриншоты (5)   Статистика Zond 265 4.4.1811.20Статистика   Отзывы о Zond 265 4.4.1811.20Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zond 265 (HEVC Video Analyzer) - инновационный инструмент для углубленного визуального анализа видеопотоков HEVC/H.265 и AVC/H.264. Программа представляет в удобном виде информацию о NAL, типах и размерах кадров, отметках времени, номерах кадров в порядке декодирования / отображения, битах распределения между элементами кадра, кодировании блоков данных, кодировании блоков коэффициентов, блоках предсказания, блоках трансформации, векторах движения, квантизаторах, разных этапах декодирования изображения. Поддерживаются такие форматы файлов, как H.265/HEVC, H.264/AVC, MPEG-2, MP4 (MPEG-4 Part 12).

Основные возможности:

  • Детекция и анализ High Dynamic Range (HDR). Покадровый разбор и интерпретация блоков SEI в различных Frame Stats.
  • Поток буфера Hypothetic Reference Decoder (HRD) Buffer: наблюдение за моментальной наполненностью буфера.
  • Исчерпывающая информация о файле, включающая профиль, уровень, цветовую субдискретизацию, глубину цвета, разрешение, соотношение сторон, битрейт, частоту кадров, информацию о HDR, эффективности компрессии, а также статистику длины GOP.
  • Гистограма битрейта.
  • Удобная навигация по кадрам в порядке декодирования или отображения в виде столбцов кадров.
  • Гистограмма размеров кадров с цветовым обозначением различных типов кадров (I, B, P). Маркировка референсных кадров для текущего изображения.
  • Простой в использовании интерфейс и наглядное представление данных всех уровней видеопотока и этапов декодирования.
  • Сбор и визуальное представление статистики распределения битов, использованных при кодировании CU, PU и TU данных. Отображение результатов в виде таблицы.
  • Оценка качества. Поддерживаются метрики PSNR и MSSIM. Значения метрик качества могут быть показаны в виде визуального графика или карты PSNR для дерева блоков закодированных кадров.
  • Ссылки на спецификацию HEVC/H.265, AVC/H.264 для большинства синтаксических элементов.
  • Обнаружение ошибок потока HEVC.
  • Поддерживаемые форматы файлов:
    • Элементарный видео-поток H.265/HEVC
    • Элементарный видео-поток H.264/AVC
    • Транспортный поток MPEG-2 для видео-потоков HEVC/H.265 и AVC/H.264
    • Файлы MP4 (MPEG-4 Part 12) с видео-потоками HEVC/H.265 и AVC/H.264
Скриншоты Zond 265:

Статус программы Демо версия | Цена: 40245 руб.
Ограничение в работе программы21 дней, функциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

MediaInfo 18.08.1

MediaInfo позволяет получать технические данные и тэги из видео- или аудио- файлов. Кроме того, определяет необходимые для проигрывания кодеки и дает ссылку на их

GPU Caps Viewer 1.40.1.0

GPU Caps Viewer это утилита для графической карты, которая тестирует ее на производительность, показывает текущую температуру графического процессора, расширения

DiVFix 1.10

DiVFix - эта программка способна просматривать частично скачанные DiVX (AVI) ролики. Утилита способна перестраивать индексную часть клипа и умеет обнаруживать ошибки

SmoothVideo Project 4.3.0.155

SmoothVideo Project (SVP) - это особая технология оптимизации видеокартинки, которая позволяет смотреть кино на компьютере с максимальной плавностью и высокой

Digital Video Repair 3.3.5.0

Digital Video Repair - программа, позволяющая исправить проблемы с проигрыванием повреждённых AVI файлов в следующих случаях:

Nero MediaHome 2015.09.21

Nero MediaHome - отличный бесплатный диспетчер всех мультимедийных файлов - фото, музыка, видео и другие данные

скачать Adguard

Отзывы о программе Zond 265

Admin

Отзывов о программе Zond 265 4.4.1811.20 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 