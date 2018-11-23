Zond 265 (HEVC Video Analyzer) - инновационный инструмент для углубленного визуального анализа видеопотоков HEVC/H.265 и AVC/H.264. Программа представляет в удобном виде информацию о NAL, типах и размерах кадров, отметках времени, номерах кадров в порядке декодирования / отображения, битах распределения между элементами кадра, кодировании блоков данных, кодировании блоков коэффициентов, блоках предсказания, блоках трансформации, векторах движения, квантизаторах, разных этапах декодирования изображения. Поддерживаются такие форматы файлов, как H.265/HEVC, H.264/AVC, MPEG-2, MP4 (MPEG-4 Part 12).
Основные возможности:
Детекция и анализ High Dynamic Range (HDR). Покадровый разбор и интерпретация блоков SEI в различных Frame Stats.
Исчерпывающая информация о файле, включающая профиль, уровень, цветовую субдискретизацию, глубину цвета, разрешение, соотношение сторон, битрейт, частоту кадров, информацию о HDR, эффективности компрессии, а также статистику длины GOP.
Гистограма битрейта.
Удобная навигация по кадрам в порядке декодирования или отображения в виде столбцов кадров.
Гистограмма размеров кадров с цветовым обозначением различных типов кадров (I, B, P). Маркировка референсных кадров для текущего изображения.
Простой в использовании интерфейс и наглядное представление данных всех уровней видеопотока и этапов декодирования.
Сбор и визуальное представление статистики распределения битов, использованных при кодировании CU, PU и TU данных. Отображение результатов в виде таблицы.
Оценка качества. Поддерживаются метрики PSNR и MSSIM. Значения метрик качества могут быть показаны в виде визуального графика или карты PSNR для дерева блоков закодированных кадров.
Ссылки на спецификацию HEVC/H.265, AVC/H.264 для большинства синтаксических элементов.
Обнаружение ошибок потока HEVC.
Поддерживаемые форматы файлов:
Элементарный видео-поток H.265/HEVC
Элементарный видео-поток H.264/AVC
Транспортный поток MPEG-2 для видео-потоков HEVC/H.265 и AVC/H.264
Файлы MP4 (MPEG-4 Part 12) с видео-потоками HEVC/H.265 и AVC/H.264