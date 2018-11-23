MediaInfo 18.08.1

MediaInfo позволяет получать технические данные и тэги из видео- или аудио- файлов. Кроме того, определяет необходимые для проигрывания кодеки и дает ссылку на их

GPU Caps Viewer 1.40.1.0

GPU Caps Viewer это утилита для графической карты, которая тестирует ее на производительность, показывает текущую температуру графического процессора, расширения

DiVFix 1.10

DiVFix - эта программка способна просматривать частично скачанные DiVX (AVI) ролики. Утилита способна перестраивать индексную часть клипа и умеет обнаруживать ошибки