Panic Button предназначена для защиты данных путем их экстренного уничтожения с жесткого диска и из оперативной памяти компьютера. Программа может работать как в ручном режиме, активируясь пользователем, так и в режиме логической бомбы, приводясь в действие автоматически при получении недоброжелателем доступа к компьютеру.

Основная задача Panic Button - защищать ценную информацию от третьих лиц, получивших физический доступ к компьютеру. Это может быть ситуация, когда владелец не может помешать недоброжелателям, или доступ к компьютеру получен втайне от владельца. Также приложение поможет владельцу экстренно уничтожить на компьютере всю ценную информацию, и позволит обеспечить надежную защиту от проведения криминалистического анализа оперативной памяти, файла подкачки (swap-file) и файла гибернации.

Основные возможности: