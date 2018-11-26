Panic Button предназначена для защиты данных путем их экстренного уничтожения с жесткого диска и из оперативной памяти компьютера. Программа может работать как в ручном режиме, активируясь пользователем, так и в режиме логической бомбы, приводясь в действие автоматически при получении недоброжелателем доступа к компьютеру.
Основная задача Panic Button - защищать ценную информацию от третьих лиц, получивших физический доступ к компьютеру. Это может быть ситуация, когда владелец не может помешать недоброжелателям, или доступ к компьютеру получен втайне от владельца. Также приложение поможет владельцу экстренно уничтожить на компьютере всю ценную информацию, и позволит обеспечить надежную защиту от проведения криминалистического анализа оперативной памяти, файла подкачки (swap-file) и файла гибернации.
Основные возможности:
Экстренное удаление любых файлов, выбранных пользователем (документы, фильмы, музыку, программы, архивы, криптоконтейнеры и пр.).
Программа адаптирована для работы с HDD и SSD дисками.
Использование современных технологий безопасного удаления для безвозвратного уничтожения данных.
Наличие технологии CryptoCrash, позволяющей быстро удалять большие файлы.
Быстрое удаление истории браузера, сохраненных паролей, cookies, информации о недавно просмотренных изображениях, открытых документах и запущенных программах.
Возможность самостоятельно указать, какую информацию необходимо удалить при активации.
Наличие функции автоматического удаления ключей TrueCrypt, VeraCrypt, BitLocker, KeePass из оперативной памяти при переходе компьютера в режим сна.
Наличие режима маскировки - функции, позволяющей замаскировать ярлыки Panic Button в трее и на рабочем столе. Panic Button можно замаскировать под игру или текстовый документ.
При активации Panic Button умеет отправлять уведомления на заданные адреса электронной почты и жаббера.