Panic Button для Windows

Panic Button 1.0.5.1

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Описание Panic Button 1.0.5.1Описание   Скачать Panic Button 1.0.5.1СКАЧАТЬ (34,78 Мб) Скриншоты Panic Button 1.0.5.1Скриншоты (6)   Статистика Panic Button 1.0.5.1Статистика   Отзывы о Panic Button 1.0.5.1Отзывы (0)  
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Panic Button предназначена для защиты данных путем их экстренного уничтожения с жесткого диска и из оперативной памяти компьютера. Программа может работать как в ручном режиме, активируясь пользователем, так и в режиме логической бомбы, приводясь в действие автоматически при получении недоброжелателем доступа к компьютеру.

Основная задача Panic Button - защищать ценную информацию от третьих лиц, получивших физический доступ к компьютеру. Это может быть ситуация, когда владелец не может помешать недоброжелателям, или доступ к компьютеру получен втайне от владельца. Также приложение поможет владельцу экстренно уничтожить на компьютере всю ценную информацию, и позволит обеспечить надежную защиту от проведения криминалистического анализа оперативной памяти, файла подкачки (swap-file) и файла гибернации.

Основные возможности:

  • Экстренное удаление любых файлов, выбранных пользователем (документы, фильмы, музыку, программы, архивы, криптоконтейнеры и пр.).
  • Программа адаптирована для работы с HDD и SSD дисками.
  • Использование современных технологий безопасного удаления для безвозвратного уничтожения данных.
  • Наличие технологии CryptoCrash, позволяющей быстро удалять большие файлы.
  • Быстрое удаление истории браузера, сохраненных паролей, cookies, информации о недавно просмотренных изображениях, открытых документах и запущенных программах.
  • Возможность самостоятельно указать, какую информацию необходимо удалить при активации.
  • Наличие функции автоматического удаления ключей TrueCrypt, VeraCrypt, BitLocker, KeePass из оперативной памяти при переходе компьютера в режим сна.
  • Наличие режима маскировки - функции, позволяющей замаскировать ярлыки Panic Button в трее и на рабочем столе. Panic Button можно замаскировать под игру или текстовый документ.
  • При активации Panic Button умеет отправлять уведомления на заданные адреса электронной почты и жаббера.
Скриншоты Panic Button:

Статус программы Демо версия | Цена: $59.99
Ограничение в работе программы14 дней, функциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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