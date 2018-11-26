Boilsoft Video Joiner - простой и удобный в использовании инструмент, позволяющий объединить несколько фрагментов видео в один файл. Приложение умеет работать с различными форматами видео, включая AVI, MPEG, MPG, VOB, RM/RMVB, 3GP, ASF, WMV, WMA, MP4, MP4A, MKV, FLV и т.д. Имеется два режима работы: Прямопотоковое клонирование (Direct Stream Clone Mode) без перекодирования и Режим кодирования (Encode Mode).
Основные возможности:
Объединение различных форматов видео в один видеофайл.
Поддержка различных форматов видео, как например 3GP, AVI, DVD, FLV, iPod, MP3, MP4, MPEG, PSP, RM, SVCD, VCD, VOB, WMV.
Режим Direct Stream Clone Mode - быстрое слияние выбранных файлов одинакового формата и одинаковых свойств.
Режим Encode Mode - объединение видеофайлов разных форматов с перекодированием в выбранный пользователем формат.