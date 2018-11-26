Boilsoft Video Joiner для Windows

Boilsoft Video Joiner 8.01.1

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Описание Boilsoft Video Joiner 8.01.1Описание   Скачать Boilsoft Video Joiner 8.01.1СКАЧАТЬ (15,13 Мб) Скриншоты Boilsoft Video Joiner 8.01.1Скриншоты (4)   Статистика Boilsoft Video Joiner 8.01.1Статистика   Отзывы о Boilsoft Video Joiner 8.01.1Отзывы (0)  
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Boilsoft Video Joiner - простой и удобный в использовании инструмент, позволяющий объединить несколько фрагментов видео в один файл. Приложение умеет работать с различными форматами видео, включая AVI, MPEG, MPG, VOB, RM/RMVB, 3GP, ASF, WMV, WMA, MP4, MP4A, MKV, FLV и т.д. Имеется два режима работы: Прямопотоковое клонирование (Direct Stream Clone Mode) без перекодирования и Режим кодирования (Encode Mode).

Основные возможности:

  • Объединение различных форматов видео в один видеофайл.
  • Поддержка различных форматов видео, как например 3GP, AVI, DVD, FLV, iPod, MP3, MP4, MPEG, PSP, RM, SVCD, VCD, VOB, WMV.
  • Режим Direct Stream Clone Mode - быстрое слияние выбранных файлов одинакового формата и одинаковых свойств.
  • Режим Encode Mode - объединение видеофайлов разных форматов с перекодированием в выбранный пользователем формат.
  • Настраиваемые профили.
  • Высокое качество конечного результата.
  • Встроенный проигрыватель и многое другое.
Скриншоты Boilsoft Video Joiner:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыРедакторы
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