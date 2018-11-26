Assassin's Creed Восстание - официальная мобильная RPG-стратегия по вселенной Assassin's Creed. Помогите Братству Ассасинов в борьбе с тамплиерами под предводительством великого иквизитора Испании Торквемады. Присутствует возможность привлечь в свою команду более 40 ассасинов, как эксклюзивных персонажей, так и настоящих легенд.
Каждый персонаж обладает собственными навыками, которые нужно прокачивать, например некоторые герои специализируются на холодном оружии, другие умеют обходить ловушки и вскрывать замки, третьи могут незаметно пробраться под носом у толпы стражников и т.д.
Как именно проходить уровень зависит от вас - можно ломиться напролом, убивая всех на своем пути, или же проявляйте чудеса ловкости, крадясь мимо противников в стелс-режиме. Соберите команду из трех, по вашему мнению наиболее подходящих, ассасинов, и отправляйтесь на тайные задания в разных частях средневековой Испании.
Основные особенности:
Узнайте легенды братства и взгляните на его историю по-новому.
Создайте команду, выбирая из более 40 ассасинов.
Улучшайте навыки и повышайте уровни ассасинов, чтобы нарастить мощь братства и победить тамплиеров.
Улучшайте крепость по мере расширения братства, усиливайте влияние и совершенствуйте навыки ассасинов.
Стройте новые комнаты, изготавливайте оборудование и эликсиры, собирайте материалы.
Собирайте фрагменты ДНК, чтобы разблокировать новых героев и совершенствовать их способности.
Отправляйте группу ассасинов на тайные задания в разных частях Испании.
Выберите оптимальную комбинацию героев для достижения поставленной цели.
Выработайте собственную стратегию и используйте уникальные навыки ассасинов, чтобы проникать в крепости тамплиеров и рушить их планы.
Деритесь со всеми, кого увидите, или же используйте более скрытный подход - решать вам!
Исследуйте новые времена и эпохи во время сезонных событий.
Заработайте дополнительные награды и получите шанс разблокировать новых редких ассасинов, участвуя в сезонных событиях.
Соревнуйтесь с игроками всего мира за верхние строчки в списках лидеров. Доберитесь до вершин списков лидеров, чтобы получить еще более ценные награды!