Assassin's Creed Восстание - официальная мобильная RPG-стратегия по вселенной Assassin's Creed. Помогите Братству Ассасинов в борьбе с тамплиерами под предводительством великого иквизитора Испании Торквемады. Присутствует возможность привлечь в свою команду более 40 ассасинов, как эксклюзивных персонажей, так и настоящих легенд.

Каждый персонаж обладает собственными навыками, которые нужно прокачивать, например некоторые герои специализируются на холодном оружии, другие умеют обходить ловушки и вскрывать замки, третьи могут незаметно пробраться под носом у толпы стражников и т.д.

Как именно проходить уровень зависит от вас - можно ломиться напролом, убивая всех на своем пути, или же проявляйте чудеса ловкости, крадясь мимо противников в стелс-режиме. Соберите команду из трех, по вашему мнению наиболее подходящих, ассасинов, и отправляйтесь на тайные задания в разных частях средневековой Испании.

Основные особенности: