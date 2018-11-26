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Assassin's Creed Восстание для Android

Assassin's Creed Восстание 2.0.1 для Android

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Описание Assassin's Creed Восстание 2.0.1 для AndroidОписание   Скачать Assassin's Creed Восстание 2.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (28,11 Мб) Скриншоты Assassin's Creed Восстание 2.0.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Assassin's Creed Восстание 2.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Assassin's Creed Восстание 2.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Assassin's Creed Восстание - официальная мобильная RPG-стратегия по вселенной Assassin's Creed. Помогите Братству Ассасинов в борьбе с тамплиерами под предводительством великого иквизитора Испании Торквемады. Присутствует возможность привлечь в свою команду более 40 ассасинов, как эксклюзивных персонажей, так и настоящих легенд.

Каждый персонаж обладает собственными навыками, которые нужно прокачивать, например некоторые герои специализируются на холодном оружии, другие умеют обходить ловушки и вскрывать замки, третьи могут незаметно пробраться под носом у толпы стражников и т.д.

Как именно проходить уровень зависит от вас - можно ломиться напролом, убивая всех на своем пути, или же проявляйте чудеса ловкости, крадясь мимо противников в стелс-режиме. Соберите команду из трех, по вашему мнению наиболее подходящих, ассасинов, и отправляйтесь на тайные задания в разных частях средневековой Испании.

Основные особенности:

  • Узнайте легенды братства и взгляните на его историю по-новому.
  • Создайте команду, выбирая из более 40 ассасинов.
  • Улучшайте навыки и повышайте уровни ассасинов, чтобы нарастить мощь братства и победить тамплиеров.
  • Улучшайте крепость по мере расширения братства, усиливайте влияние и совершенствуйте навыки ассасинов.
  • Стройте новые комнаты, изготавливайте оборудование и эликсиры, собирайте материалы.
  • Собирайте фрагменты ДНК, чтобы разблокировать новых героев и совершенствовать их способности.
  • Отправляйте группу ассасинов на тайные задания в разных частях Испании.
  • Выберите оптимальную комбинацию героев для достижения поставленной цели.
  • Выработайте собственную стратегию и используйте уникальные навыки ассасинов, чтобы проникать в крепости тамплиеров и рушить их планы.
  • Деритесь со всеми, кого увидите, или же используйте более скрытный подход - решать вам!
  • Исследуйте новые времена и эпохи во время сезонных событий.
  • Заработайте дополнительные награды и получите шанс разблокировать новых редких ассасинов, участвуя в сезонных событиях.
  • Соревнуйтесь с игроками всего мира за верхние строчки в списках лидеров. Доберитесь до вершин списков лидеров, чтобы получить еще более ценные награды!
Скриншоты Assassin's Creed Восстание:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыРолевые, RPG
 Программа Assassin's Creed Восстание отмечена редакцией SoftPortal.com
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