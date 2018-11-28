Windows Live Movie Maker 16.4.3528.331
Windows Live Movie Maker - мощный и функциональный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно создавать фильмы, эффектные видеоклипы из фотографий и
VirtualDub 1.10.4
VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).
Sony Vegas Pro 16.0.0.248
Sony Vegas Pro - Это многодорожечная цифровая система нелинейного видео и аудио монтажа
Avidemux 2.7.1
Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все популярные форматы. Кроме базовых операций редактирования, можно
ВидеоМАСТЕР 12.0
ВидеоМАСТЕР - универсальный видео конвертер с возможностью записи DVD дисков. Программа позволяет быстро конвертировать видео в любой формат, включая ролики высокого
XMedia Recode 3.4.4.8
XMedia Recode - простая в использовании программа, позволяющая конвертировать практически любые видео и аудио файлы в один из форматов, который воспроизводится на