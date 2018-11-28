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Boilsoft Video Splitter для Windows

Boilsoft Video Splitter 7.02.2

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Описание Boilsoft Video Splitter 7.02.2Описание   Скачать Boilsoft Video Splitter 7.02.2СКАЧАТЬ (11,47 Мб) Скриншоты Boilsoft Video Splitter 7.02.2Скриншоты (4)   Статистика Boilsoft Video Splitter 7.02.2Статистика   Отзывы о Boilsoft Video Splitter 7.02.2Отзывы (0)  
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Boilsoft Video Splitter - мощный инструмент для разделения видео, вырезания отдельных фрагментов или обрезки больших видеофайлов на небольшие видеоклипы без повторного кодирования. Присутствует встроенный видеоплеер, поддержка большинства популярных форматов видео, несколько режимов работы и многое другое.

Основные возможности:

  • Разделение большого видеофайла на несколько сегментов, удаление из роликов лишних сцен или обрезка ненужных фрагментов видео.
  • Поддержка всех популярных видеоформатов (AVI, MPEG, RM, ASF, WMV, 3GP, MKV, FLV, MP4).
  • Разделение видео по размеру (видео делится на одинаковые части) или путем задания начала и конца нужного отрезка с точностью до десятых долей секунды.
  • Режим Direct Stream Cut разделяет видео без перекодирования с оригинальным качеством.
  • Encode Splitting Mode поддерживает разделение любого формата видео с перекодированием в любой доступный формат.
Скриншоты Boilsoft Video Splitter:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $34.95
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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