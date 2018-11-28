Inware для Android

Inware 1.2.0 для Android

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Описание Inware 1.2.0 для AndroidОписание   Скачать Inware 1.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (3,26 Мб) Скриншоты Inware 1.2.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Inware 1.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Inware 1.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Inware – небольшая бесплатная Android-утилита, которая предоставляет пользователю исчерпывающую информацию о мобильном устройстве.

С помощью программы можно легко получить практически всю информацию о программном и аппаратном обеспечении вашего девайса, например используемой операционной системе, центральном процессоре, оперативной памяти, дисплее, аккумуляторе и т.д.

Кроме этого приложение позволяет узнать кодовое название модели смартфона или планшета, определить предварительно загруженную версию Android, значения диафрагмы для каждой камеры в устройстве, температуру и состояние батареи и многое другое.

Скриншоты Inware:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыдругое
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