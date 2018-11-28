AIDA64 1.56 для Android
AIDA64 – утилита показывает подробную информацию об аппаратных и программных особенностях Android-устройства. Детальное отображение и диагностика процессора, заряда
Android Assistant 23.45 для Android
Android Assistant — незаменимый помощник, если дело касается настроек устройства и работы с файлами. Он не только покажет всю информацию про девайс, но и очистит
CPU-Z 1.28 для Android
CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу полезной информации об установленном в вашем девайсе процессоре, используемой
KingRoot 5.2.2 для Android
KingRoot – если вы захотите получить права Root на своем Android-устройстве и при этом не сильно заморачиваться с подключениями к ПК, то приложение идеально вам
Говорящий телефон 2.3.3 для Android
Говорящий телефон – расскажет пользователю о состоянии беспроводных коммуникаций, оповестит, если на устройстве не осталось свободной памяти и во время завершения
Google Goggles 1.9.4 для Android
Google Goggles - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет идентифицировать практически любой объект, попавший в объектив камеры