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Heimdall Parental Control для Android

Heimdall Parental Control 1.7.1 для Android

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Описание Heimdall Parental Control 1.7.1 для AndroidОписание   Скачать Heimdall Parental Control 1.7.1 для AndroidСКАЧАТЬ (3,2 Мб) Скриншоты Heimdall Parental Control 1.7.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Heimdall Parental Control 1.7.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Heimdall Parental Control 1.7.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Heimdall Parental Control - приложение с функцией родительского контроля, с помощью которого можно обезопасить своего ребенка от доступа к нежелательному контенту. Присутствует возможность полностью запретить запуск любого установленного приложения, ограничить доступ к приложениям по времени, устанавливать лимит продолжительности звонков, отслеживать действия в сети, блокировать социальные сети или конкретный сайт, запрашивать местоположение по СМС и ограничивать общее время, проведенное за мобильным устройством.

Ключевые особенности:

  • Запрет на установку новох приложений, путем блокировки Play Store.
  • Блокировка установленных приложений (полностью или путем добавления ограничения по времени).
  • Ограничение продолжительности вызовов.
  • Активация родительского фильтра Youtube.
  • Отслеживание действий ребенка в сети.
  • Запрос местоположение по СМС (платная функция).
  • Блокировка социальных сетей или конкретного сайта путем фильтрации сетевых запросов устройства (платная функция).

Примечание: Heimdall Parental Control не предоставляет возможности дистанционного управления. Вам необходим физический доступ к устройству для настройки ограничений.

Скриншоты Heimdall Parental Control:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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