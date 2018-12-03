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Контроль и учет автотранспорта для Windows

Контроль и учет автотранспорта 4.30.2

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Описание Контроль и учет автотранспорта 4.30.2Описание   Скачать Контроль и учет автотранспорта 4.30.2СКАЧАТЬ (4,74 Мб) Скриншоты Контроль и учет автотранспорта 4.30.2Скриншоты (8)   Статистика Контроль и учет автотранспорта 4.30.2Статистика   Отзывы о Контроль и учет автотранспорта 4.30.2Отзывы (0)  
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Контроль и учет автотранспорта - программа, которая предназначена для упрощения процесса управления автопредприятием, облегчающая ведение многочисленных журналов и составления отчетов. Путевые листы соответствуют Приказу Минтранса России № 476 от 07.11.2017.

Основные возможности:

  • Простой и удобный интерфейс. Основные таблицы называются АТС (автотранспорт), Тракторы и ДСТ (дорожно-строительная техника), Персонал, Путевые листы.
  • Информативность. К записи о транспортном средстве, тракторе, сотруднике вы прикрепляете фотографию. К карточке транспортного средства можно добавить информацию о неисправностях. К записи о сотруднике можно добавить контактные данные.
  • Быстрое формирование документов и отчетов. В программу загружены типовые формы журналов, путевых листов и всевозможных транспортных отчетов, начиная с лимитно-заборной карты и заканчивая отчетом по топливу. Формат отчетов — doc или xls.
  • Важные напоминания. Программа автоматически будет оповещать вас о том, когда нужно пройти очередное техобслуживание, техосмотр или поменять страховку. Теперь вам не нужно выписывать всё это в отдельную тетрадь или постоянно просматривать журналы.
  • Постоянная техническая поддержка и регулярные обновления версий.
Скриншоты Контроль и учет автотранспорта:

Статус программы Демо версия | Цена: 2800 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003, DOS
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыТранспорт - Документы - Ведение дел
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Отзывы о программе Контроль и учет автотранспорта

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