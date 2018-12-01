World of Tanks для Windows

World of Tanks 1.2.0.2

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Описание World of Tanks 1.2.0.2Описание   Скачать World of Tanks 1.2.0.2СКАЧАТЬ (3,9 Мб) Скриншоты World of Tanks 1.2.0.2Скриншоты (8)   Статистика World of Tanks 1.2.0.2Статистика   Отзывы о World of Tanks 1.2.0.2Отзывы (0)  
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World of Tanks - популярный многопользовательский ММО-экшн, благодаря которому пользователи смогут окунуться в атмосферу бескомпромиссных танковых сражений, а также узнать много новой информации о боевых машинах середины ХХ века. На сегодня Мир Танков - это самый популярный танковый онлайн симуляторов в своем жанре.

11 наций (СССР, Германия, США, Китай, Франция, Великобритания, Япония, Чехословакия, Швеция, Польша и Италия), более 500 танков, которые в свою очередь делятся по типам (легкие, средние и тяжелые танки, ПТ-САУ и САУ), около 40 разнообразных карт, различные игровые режимы - все это не даст заскучать практически ни одному игроку.

В боях игрок может зарабатывать опыт и кредиты, которые затем можно тратить на исследование и покупку техники более высокого уровня (в игре доступна техника с 1 по 10 уровень). Кроме этого присутствует возможность прокачивать умения и навыки экипажа, которые оказывают влияние на характеристики танков. Также доступны разнообразные модули и снаряжение, устанавливаемые на технику, и улучшающие ее показатели.

Любителям клановых войн доступны сражения на Глобальной карте, где необходимо сражаться за провинции, вступать в альянсы с другими кланами для уничтожения общего противника, проявлять торговую жилку и навыки дипломатии.

Ключевые особенности:

  • Более 500 бронированных машин середины ХХ века.
  • Пять уникальных классов техники позволит найти машины, наиболее подходящие вашему стилю игры.
  • Около 40 разнообразных игровых локаций.
  • Множество игровых режимов (учебные бои, случайный бой в составе рандомно подобранной команды из 15 других игроков, командные бои, битвы за укрепрайоны с соклановцами и пр.).
  • Ранговые бои.
  • Голосовой внутриигровой чат.
  • Прокачка техники и экипажа.
  • Рейтинги по технике и достижениям.
Размер файла: 3,9 Мб (Загрузок: 1)
Скриншоты World of Tanks:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОнлайн игры - Аркады, Экшен
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