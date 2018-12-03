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Игра перенесет вас в волшебный мир мечей и магии. Она совмещает жанры пошаговой стратегии и градостроительного симулятора. Используя ресурсы и деньги, стройте здания
Кухонная Лихорадка 2.9.0 для Android
В ресторанном бизнесе, как известно, все самое интересное и захватывающее происходит на кухне. Попробуйте приготовить более 200 блюд в различных заведениях, начиная
Toy Defense 2 2.10 для Android
Toy Defense 2 - продолжение захватывающей игры в жанре "Tower Defense" для Android, действия которой на этот раз происходят во время Второй мировой войны
Дракономания 4.0.0 для Android
Дракономания — красочный симулятор королевства драконов. Стройте здания, развивайте своих драконов, выводите новые породы питомцев и сметите всех на пути к победе.
Вормикс 2.5.8 для Android
Вормикс – Android-версия популярной пошаговой тактической игры Worms, в которой участвуют боевые червяки. Играйте с ИИ или другими игроками PVP, используйте
Plants vs Zombies 2.5 для Android
Plants vs Zombies — защитите себя и свое жилище от злобных зомби. В этом вам помогут растения с уникальными возможностями. Некоторые из них умеет стрелять, другие