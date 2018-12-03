Новогодняя ферма Деда Мороза - в предверии Рождественских и Новогодних праздников в резеденции Санта Клауса на Северном полюсе царит невероятная суета. Необходимо подготовить массу подарков, которые производятся на большущей ферме. И именно вам предстоит взять на себя роль управляющего этой новогодней фермой.

Необходимо добывать шерсть для зимних шапок и шарфов, шоколад для приготовления различных кондитерских вкусняшек, упаковочную бумагу и пр., взамен получая печенье и конфеты, которые можно будет потратить на расширение и улучшение новогодней фермы.

В качестве помощников выступят эльфы, гномы, пасхальные кролики, снеговики, пингвины и другие существа. Нужно всё подготовить до звона новогодних колоколов. Магия Рождества уже здесь!