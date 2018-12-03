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Новогодняя ферма Деда Мороза для Android

Новогодняя ферма Деда Мороза 1.60 для Android

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Описание Новогодняя ферма Деда Мороза 1.60 для AndroidОписание   Скачать Новогодняя ферма Деда Мороза 1.60 для AndroidСКАЧАТЬ (28,55 Мб) Скриншоты Новогодняя ферма Деда Мороза 1.60 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Новогодняя ферма Деда Мороза 1.60 для AndroidСтатистика   Отзывы о Новогодняя ферма Деда Мороза 1.60 для AndroidОтзывы (0)  
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Новогодняя ферма Деда Мороза - в предверии Рождественских и Новогодних праздников в резеденции Санта Клауса на Северном полюсе царит невероятная суета. Необходимо подготовить массу подарков, которые производятся на большущей ферме. И именно вам предстоит взять на себя роль управляющего этой новогодней фермой.

Необходимо добывать шерсть для зимних шапок и шарфов, шоколад для приготовления различных кондитерских вкусняшек, упаковочную бумагу и пр., взамен получая печенье и конфеты, которые можно будет потратить на расширение и улучшение новогодней фермы.

В качестве помощников выступят эльфы, гномы, пасхальные кролики, снеговики, пингвины и другие существа. Нужно всё подготовить до звона новогодних колоколов. Магия Рождества уже здесь!

Скриншоты Новогодняя ферма Деда Мороза:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыСтратегии
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