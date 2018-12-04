Lim Mosaic Draw для Windows

Lim Mosaic Draw 1.0

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Описание Lim Mosaic Draw 1.0Описание   Скачать Lim Mosaic Draw 1.0СКАЧАТЬ (3,23 Мб) Скриншоты Lim Mosaic Draw 1.0Скриншоты (3)   Статистика Lim Mosaic Draw 1.0Статистика   Отзывы о Lim Mosaic Draw 1.0Отзывы (0)  
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Lim Mosaic Draw - небольшая, удобная программа для рисования, которая придется по душе как детям, так и взрослым. Рисование в программе происходит как мозаика - составление картинки из разноцветных и разнообразных блоков.

В приложении имеется как просто мастерская, где можно рисовать самому произвольные картинки, так и возможность рисования картинок по уже заготовленным изображениям (макетам). Нарисованную мозаику можно сохранить в файл картинкой или же продолжить рисование позже.

Данной программой можно занять ребенка не на один час и к тому же программа развивает сообразительность, мышление, внимательность вашего малыша.

Скриншоты Lim Mosaic Draw:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 50 руб.
Ограничение в работе программымаркеры картинок для рисования
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, NT 4.x, 2003
Интерфейс Русский
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Разработчик
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Категории программыРедакторы
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