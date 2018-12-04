Lim Mosaic Draw - небольшая, удобная программа для рисования, которая придется по душе как детям, так и взрослым. Рисование в программе происходит как мозаика - составление картинки из разноцветных и разнообразных блоков.

В приложении имеется как просто мастерская, где можно рисовать самому произвольные картинки, так и возможность рисования картинок по уже заготовленным изображениям (макетам). Нарисованную мозаику можно сохранить в файл картинкой или же продолжить рисование позже.

Данной программой можно занять ребенка не на один час и к тому же программа развивает сообразительность, мышление, внимательность вашего малыша.