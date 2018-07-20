DIALA для Windows

DIALA 6.08

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Описание DIALA 6.08Описание   Скачать DIALA 6.08СКАЧАТЬ (3,31 Мб) Скриншоты DIALA 6.08Скриншоты (1)   Статистика DIALA 6.08Статистика   Отзывы о DIALA 6.08Отзывы (9)  
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4.54 из 5, всего оценок - 26
  • Рейтинг программы - 4.54 из 5
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DIALA - программа ведет диалог с человеком на русском языке на любую тему, пытаясь имитировать при этом искусственный интеллект. Человек вводит свои фразы с помощью клавиатуры, а DIALA выводит свои ответы на экран.

Как и у всех людей, у DIALы есть любимые темы: человек и компьютер, мужчина и женщина, любовь, секс, выпивка... DIALA считает себя женщиной и довольно критично относится к мужчинам, да и вообще к человечеству. Как и собеседник-человек, она не всегда все понимает с первой попытки, иногда проявляет упрямство и говорит о том, что интересует сейчас ее, а не Вас. Согласитесь, что это довольно часто бывает и с людьми! Всегда помните, что интеллектуальный уровень диалога с DIALой, как и всякого другого диалога, в котором Вы участвуете, зависит и от Вас! Не судите DIALу слишком строго - учтите гигантскую сложность решаемой ею задачи.

Во время диалога с DIALой нужно стараться вводить полноценные фразы, каждая из которых содержит законченную мысль. Не рекомендуется резко и необоснованно (без связки) менять тему диалога. Программа DIALA - самообучающаяся, поэтому ей не следует говорить никаких глупостей, иначе она немедленно их запомнит, и скоро вы получите их обратно. Отучить от этого ее так же сложно, как и любого ребенка.

Если Вам лень разговаривать с DIALой, она может круглосуточно говорить сама с собой, а Вы лишь будете наблюдать за диалогом на экране. DIALA - Ваша электронная жена или подруга, которую Вы можете выключить в любой момент!

Что нового в DIALA 6.08?
  • Улучшено качество ответов.
Скриншоты DIALA:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 17 473
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе DIALA

Хельга Инзар про DIALA 5.7 [27-04-2010]

Жаль, что программа не ориентируется в разговоре... Очень жаль.
Это вынуждает либо не использовать эту программу вообще, либо использовать как сборник афоризмов...))))))))))
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майк про DIALA 5.7 [12-03-2010]

херня, эта токо для одиноких долбокряков. все согласны?
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SataN про DIALA 5.7 [29-08-2009]

Да ну... она ни разу в тему не ответила. Уж лучше скачайте ChatMaster, хоть отвечать будет.
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Lana про DIALA 5.7 [27-03-2009]

согласна что программа отвечает не по теме,да и это не реально пока я думаю)))зато мне нравиться черпать отсюда разные прикольные и остроумные фразочки))
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DARKprins про DIALA 5.7 [06-07-2008]

Играй в ЛА2 тож будешь быстро печатать,да и ещё найдешь много интернет друзей
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