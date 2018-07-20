DIALA - программа ведет диалог с человеком на русском языке на любую тему, пытаясь имитировать при этом искусственный интеллект. Человек вводит свои фразы с помощью клавиатуры, а DIALA выводит свои ответы на экран.

Как и у всех людей, у DIALы есть любимые темы: человек и компьютер, мужчина и женщина, любовь, секс, выпивка... DIALA считает себя женщиной и довольно критично относится к мужчинам, да и вообще к человечеству. Как и собеседник-человек, она не всегда все понимает с первой попытки, иногда проявляет упрямство и говорит о том, что интересует сейчас ее, а не Вас. Согласитесь, что это довольно часто бывает и с людьми! Всегда помните, что интеллектуальный уровень диалога с DIALой, как и всякого другого диалога, в котором Вы участвуете, зависит и от Вас! Не судите DIALу слишком строго - учтите гигантскую сложность решаемой ею задачи.

Во время диалога с DIALой нужно стараться вводить полноценные фразы, каждая из которых содержит законченную мысль. Не рекомендуется резко и необоснованно (без связки) менять тему диалога. Программа DIALA - самообучающаяся, поэтому ей не следует говорить никаких глупостей, иначе она немедленно их запомнит, и скоро вы получите их обратно. Отучить от этого ее так же сложно, как и любого ребенка.



Если Вам лень разговаривать с DIALой, она может круглосуточно говорить сама с собой, а Вы лишь будете наблюдать за диалогом на экране. DIALA - Ваша электронная жена или подруга, которую Вы можете выключить в любой момент!