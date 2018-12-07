Автоэкзамен ПДД ГИБДД 2018.07 Автоэкзамен ПДД ГИБДД - программа предназначена для подготовки к экзаменам в ГИБДД для получения водительского удостоверения, а также для совершенствования и Билеты по ПДД. Экзамен в ГИБДД 2019.1.1 Билеты ПДД. Экзамен ГИБДД - удобная программа по Правилам дорожного движения Российской Федерации. Содержит 800 вопросов Экзаменационные билеты ПДД ("C","D") 2018 7.10 Экзаменационные билеты ПДД ("C","D") - программа предназначена для подготовки к сдаче теоретического экзамена в ГИБДД на права категорий "C" и "D". Содержит 40

iSpring QuizMaker 8.7.0.19095 iSpring QuizMaker - функциональная и одновременно простая в использовании программа для создания тестов. Готовый тест представляет собой один Flash-файл, готовый для Экзаменационные билеты ПДД ("В","C") 2018 7.10 Экзаменационные билеты ПДД ("В","C") - программа предназначена для подготовки к сдаче теоретического экзамена в ГИБДД на права категорий "B" и "C". Содержит 80 Билеты ПДД РБ 2019.1.1 Билеты ГАИ РБ - иллюстрированный сборник экзаменационных билетов по Правилам дорожного движения Республики Беларусь, включающий в себя вопросы по безопасности