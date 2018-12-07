Экзамен ГИБДД РФ для Windows

Экзамен ГИБДД РФ 2019.1.1

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Описание Экзамен ГИБДД РФ 2019.1.1Описание   Скачать Экзамен ГИБДД РФ 2019.1.1СКАЧАТЬ (29,18 Мб) Скриншоты Экзамен ГИБДД РФ 2019.1.1Скриншоты (1)   Статистика Экзамен ГИБДД РФ 2019.1.1Статистика   Отзывы о Экзамен ГИБДД РФ 2019.1.1Отзывы (0)  
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Экзамен ГИБДД РФ - удобная программа по Правилам дорожного движения Российской Федерации. Содержит 800 вопросов для подготовки к квалификационному экзамену ГИБДД на получение водительского удостоверения.

Возможности программы:

  • Вопросы по Правилам дорожного движения Российской Федерации.
  • Вопросы по безопасности движения.
  • Вопросы по правовым основам движения.
  • Все вопросы взяты с официальных сайтов.
  • Качественные иллюстрации.
  • Возможность ограничения по времени.

Облегченная версия без деления по темам и выбора режима тестирования. На сайте присутствует также полная версия программы.

Что нового в Экзамен ГИБДД РФ 2019.1.1?
  • Улучшенный пользовательский интерфейс.
  • Четкие иллюстрации к вопросам.
  • Комментарии к неправильным ответам.
  • Новая база вопросов по ПДД.
Скриншоты Экзамен ГИБДД РФ:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыТесты, проверка знаний - Обучающий софт
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Отзывы о программе Экзамен ГИБДД РФ

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