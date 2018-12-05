Экзамен ГАИ Беларуси для Windows

Экзамен ГАИ Беларуси 2019.1.1

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Экзамен ГАИ Беларуси 2019.1.1Описание   Скачать Экзамен ГАИ Беларуси 2019.1.1СКАЧАТЬ (33,35 Мб) Скриншоты Экзамен ГАИ Беларуси 2019.1.1Скриншоты (1)   Статистика Экзамен ГАИ Беларуси 2019.1.1Статистика   Отзывы о Экзамен ГАИ Беларуси 2019.1.1Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Экзамен ГАИ Беларуси - самая удобная программа по Правилам дорожного движения Республики Беларусь. В ГАИ присутствуют вопросы минимум от трех разработчиков. И выучить все вопросы (около 2500) практически невозможно.

В данной программе отобраны самые сложные и распространенные вопросы и изменены картинки на более качественные. Если Вы учились по программе другого разработчика - просто скачайте бесплатные билеты ПДД и проверьте достаточно ли Вы изучили ПДД для экзамена в МРЭО ГАИ.

Актуальность программы поддерживается периодическим обновлением вопросов согласно последним изменениям в ПДД. Только правильные вопросы!

Ключевые особенности:

  • Уменьшенный размер установочного файла.
  • Качественные иллюстрации.
  • Комментарии к правильным ответам
Что нового в Экзамен ГАИ Беларуси 2019.1.1?
  • Улучшенный пользовательский интерфейс.
  • Четкие иллюстрации к вопросам.
  • Комментарии к неправильным ответам.
  • Новая база вопросов по ПДД.
Скриншоты Экзамен ГАИ Беларуси:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТесты, проверка знаний - Обучающий софт
ТОП-сегодня раздела "Тесты, проверка знаний"
 

Автоэкзамен ПДД ГИБДД 2018.07

Автоэкзамен ПДД ГИБДД - программа предназначена для подготовки к экзаменам в ГИБДД для получения водительского удостоверения, а также для совершенствования и

iSpring QuizMaker 8.7.0.19095

iSpring QuizMaker - функциональная и одновременно простая в использовании программа для создания тестов. Готовый тест представляет собой один Flash-файл, готовый для

Экзаменационные билеты ПДД ("В","C") 2018 7.10

Экзаменационные билеты ПДД ("В","C") - программа предназначена для подготовки к сдаче теоретического экзамена в ГИБДД на права категорий "B" и "C". Содержит 80

Билеты ПДД РБ 2019.1.1

Билеты ГАИ РБ - иллюстрированный сборник экзаменационных билетов по Правилам дорожного движения Республики Беларусь, включающий в себя вопросы по безопасности

Билеты по ПДД. Экзамен в ГИБДД 2019.1.1

Билеты ПДД. Экзамен ГИБДД - удобная программа по Правилам дорожного движения Российской Федерации. Содержит 800 вопросов

Учебная программа ПДД 2018.9.0

Учебная программа ПДД - простая программа по Правилам дорожного движения для Республики Беларусь и Российской Федерации. Вы получите удобную программу тестирования

скачать Adguard

Отзывы о программе Экзамен ГАИ Беларуси

Admin

Отзывов о программе Экзамен ГАИ Беларуси 2019.1.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 